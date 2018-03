Prorrogan la detención del hombre que habría abusado de la adolescente a la que le dio su apellido

10/03/2018 -

El hombre acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente a la que habría reconocido como su hija ante el Registro Civil, continuará tras las rejas al menos cinco días más. Así lo resolvió la jueza de Control y Garantías, Dra. Cecilia Vittar, haciendo lugar al pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Luciana Jacobo, miembro del equipo fiscal de la Dra. Aída Farrán Serlé. El Dr. Hugo Smeriglio, defensor del imputado, no se opuso a dicha medida al entender que restan producir algunas evidencias que pueden ser fundamentales para aclarar la situación de su representado. El caso salió a la luz el 9 de febrero cuando una adolescente de 15 años se fugó de su hogar. Durante 3 días fue intensamente buscada por la Policía y posteriormente regresó por su cuenta a su domicilio. De las averiguaciones se desprendió que la menor se había escapado después de que su madre descubriera que tenía una "relación sentimental" con un hombre de más de 40 años, el cual era amigo de la mujer desde hace varios años y que durante el 2017 le habría dado su apellido a la adolescente, pese a no ser su padre biológico. El entramado comenzó a ser desmenuzado por parte de los efectivos de la División Trata de Personas y de la Fiscalía interviniente. El acusado, padre de seis hijos, no pudo ser localizado en las primeras horas ante la desaparición de la menor, aunque luego fue detenido. La Fiscalía imputó al supuesto depravado por "abuso sexual" y al mismo tiempo "supresión de la identidad". Entre los puntos grises que aún hay en la causa se indaga dónde estuvo la menor cuando huyó de la casa.