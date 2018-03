Comienza el certamen del básquet femenino

10/03/2018 -

En el Día Internacional de la Mujer, la Asociación Capitalina de Básquet, anunció que mañana domingo 11 de marzo, comenzará el campeonato femenino de la disciplina, con la participación de diez equipos.

Para ello, se acordó, mediante reunión con los representantes de cada club, de que la primera fecha será la siguiente:

Olímpico vs. Huracán, Quimilí vs. Independiente, Patagonia vs. Belgrano, Newbery Vs Colón y, Quimsa vs. Red Star. El de la "Fusión" y Red Star será el único partido que no se disputará por el compromiso deportivo que tiene Quimsa, ya que participa de la Liga Nacional.

Al respecto, el presidente de la institución, Carlos Basualdo, se refirió al campeonato que está próximo a comenzar, y dijo que desde la Capitalina se proyecta para el presente año un torneo más competitivo, teniendo en cuenta que los clubes se prepararon y esperan con ansias el domingo.

Con esto, queda en marcha el torneo de todas las categorías, ya que hace alrededor de tres semanas comenzaron los campeonatos de los mayores, cadetes, infantiles y mini.