Dejó encerrado a su perro en su auto y causó indignación de vecinos

Fotos EXPLICACIÓN. Coronel se defendió diciendo que "ama" a su perro y admitió que estuvo "mal".

10/03/2018 -

Un particular incidente se registró en el barrio Centenario. Un hombre dejó a su perro encerrado en su automóvil bajo los rayos del sol y con las altas temperaturas, sin agua ni comida por varias horas.

La situación fue advertida por los vecinos que alertaron a la Policía. Los uniformados lograron identificar al propietario y le pidieron que se haga presente en el lugar, pero éste se tomó su tiempo.

Se trataba de Walter Coronel, abogado de la Defensoría del Pueblo de Frías.

El animal, llamado Bruce se mostraba agitado y agobiado. Varias organizaciones de proteccionistas estaban solicitando una medida judicial que les permitiera romper la ventanilla del vehículo para rescatar al animal cuando Coronel llegó pasado el mediodía.

A su llegada, recibió insultos por parte de vecinos y proteccionistas que le reprochaban su accionar.

"Asumo toda la responsabilidad. Me he descuidado", deslizó Coronel luego de rescatar a Bruce.

"Quien me conoce en Frías sabe que yo a este perrito lo amo. Amo a todos los animales. Lo traje justamente para no dejarlo solo en la casa", relató y siguió, "fui a hacer unos trámites a Tribunales, me retrasé un poco. No fueron ni dos horas, pero asumo toda la responsabilidad", finalizó.