Se inicia el torneo Apertura

Fotos CLÁSICO Habrá duelos entre Old Lions y Lawn Tennis

10/03/2018 -

La Federación Santiagueña de Hockey sobre césped y pista programó para hoy la disputa del Torneo Apertura en las canchas de Old Lions y del Santiago Lawn Tennis Club.

La jornada deportiva se desarrollará hoy y mañana. El programa para hoy en cancha de Lawn Tennis es el siguiente: 8.30, en 6ª división, SLTC Rojo vs. C. Docente. 8.30, en 6ª, Old Lions RC Rojo vs. H. Termas Club. 9.30, en 6ª, Old Lions RC Azul vs. SLTC Blanco. 16.30, 1ª de Damas, Ucse vs. La Garra (Frías). 18, en 1ª Damas, SLTC Rojo vs. C.A. J. Newbery. 19.30, en 1ª, Damas, SEHC vs. Lugus HC. 21, Sel. Caballeros Sub 16 ante rival por designar.

En Old Lions

En tanto que en cancha de Old Lions: 16.30 en 1ª de Damas, Old Lions RC Rojo vs. SLTC "A". 18, 1ª de Damas, Old Lions RC Azul vs. C. Docente. 19.30, en categoría Intemedia, C Unse Hockey vs. Círculo SC. También habrá encuentros que se desarrollarán mañana en ambas canchas.