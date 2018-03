Once atracciones para los burreros

Fotos ACCIÓN La familia amante de la grey burrera tendrá su segunda prueba en el circo hípico este domingo.

La dirigencia del Hipódromo 27 de Abril que tiene al Dr. Juan Manuel Vittar al frente, confirmó para este domingo la puesta en escena de la segunda jornada burrera del año, con 11 atrapantes pruebas.

El inicio será a las 11.30 con el Clásico del Interior Provincial sobre 300 metros en donde están anotados Alá, Tanguito, Aquiles, Dartagnan, Ibeque, Que Me Miras Carnicero e Intelgencia Zen.

En la segunda a las 12.20 por el Día de la Vida Silvestre sobre 300 metros correrán: El Sirio, Camionero, El Guty y Juante Sam. En la tercera prueba por el Premio Juana Azurduy, a las 12.50 (500 metros): Filtrado, Dorisforo, Equation, Che Hot,Enfurruñado, Hércules Parade, Cheerwine, South Brasl, y Mi Violín.

En la cuarta (Día del Transporte) sobre 400 metros: Che Brujio, Turquito, Alma de Titán y Forty Libre. La quinta, Día del Diplomático sore 1100:Josema Cap, Solución Blanc, Kinetic Force, Way Girl, Gran Perillo, Stay Bendito, El Cañadense.

En la sexta, Día de la Seguridad sobre 1200 metros: Hi Gone West, Mal Sueño, Venetian Island, Guayro, Aspen One, Crockett.

En la séptima, Día del Teatro sobre 1200 metros: Candy Gus, Ke Koketo, Perfecta Ávila, Zensational You, Mic Birthday, Makal, Ke Keres.

La octava, Día de Las Escuelas de Frontera sobre 325 metros: Negro Al 20, Despreciada, Hoy por Ti, ELius y Wild Guru. La Novena, Día del Escultor sobre 400: Ani News, Mida’S Run, Butteler Casla, Aquí Me Quedo, News Report y Polines Cap. La décima, Día Internacional de la Mujer sobre 340: Desalineado y Nedved. Undécima, Día de los Hermanos sobre 320 metros: Sobra Clase, Alileo Capo, Santa Mia y Anchorena.