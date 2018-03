Equipo que gana no se toca y también irán en busca de la clasificación

Fotos QUE SE REPITA. Central Córdoba formará con el mismo equipo que derrotó el pasado domingo a Sportivo Belgrano, por 2 a 0.

10/03/2018 -

Central Córdoba tiene todo listo para recibir mañana a Chaco For Ever, desde las 20 y por la sexta y penúltima fecha de la zona B de la segunda fase, partido en el que intentará clasificarse al Pentagonal Final del federal A, con una fecha de anticipación.

Para eso, el Ferro necesita de un triunfo ante el último del grupo (también podría clasificarse con un empate o hasta con una derrota, pero dependiendo de otros resultados) y su entrenador, Gustavo Coleoni, apelará al mismo equipo que viene de vencer por 2 a 0 a Sportivo Belgrano, en el estadio Alfredo Terrera.

Equipo que gana no se toca, reza un viejo refrán futbolero, y para buscar su lugar ente los cinco equipos que pelearán el primer ascenso a la B Nacional, el "Sapo" lo respetará a rajatabla.

En consecuencia, los elegidos para iniciar el juego mañana son: César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Marcos Sánchez; Leandro Vella, Cristian Vega, Alfredo Ramírez y Pablo Ortega; Diego Jara y Héctor Cuevas.

Central Córdoba atraviesa un gran momento en el certamen. Le venía costando convertir, pero bastó que Jara superara un desgarro para que el arco se volviera a abrir. Pero el que sigue cerrado es su propio arco, porque hace 321 minutos que no recibe goles.

Mañana, necesita los tres puntos para no depender de nadie y cumplir con el segundo de los tres objetivos trazados esta temporada. Enfrente estará un equipo que ya no juega por nada, pero no por eso habrá que subestimarlo.

En el banco de suplentes del elenco chaqueño estará un viejo conocido: Luis Medero. El ex DT de Central volverá a pisar el campo de juego del Terrera, pero ahora para ubicarse en el banco visitante.