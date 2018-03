Fotos Piden que en el megajuicio contra Cristina se reasigne la causa por el memorándum

10/03/2018 -

El fiscal de juicio Carlos Giménez Bauer reclamó que el juicio oral por el Memorándum con Irán vuelva a ser sorteado y no quede en manos del Tribunal Oral Federal 9, ya que éste tiene a su cargo otros dos procesos iniciados contra la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner. El argumento del representante del Ministerio Público, quien ya inició los trámites para jubilarse, fue que el cambio es necesario para evitar que el tribunal caiga en la "parálisis" por el cúmulo de expedientes, ya que sumó en los últimos días el juicio por el presunto fraude en la obra pública en Santa Cruz y el del conocido como "la ruta del dinero K", por el que está detenido el empresario Lázaro Báez. Al respecto, fuentes de la Fiscalía advirtieron sobre la imposibilidad de iniciar en lo inmediato el juicio por supuesto encubrimiento de investigación del atentado a la Amia, más teniendo en cuenta que la causa tiene cuatro detenidos, entre ellos el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, por lo que esa demora podría trabar los otros procesos. El artículo 9 de la ley 26.371 de creación de la Cámara Nacional de Casación Penal, prevé la reasignación de causas por el cúmulo de expedientes en un mismo Tribunal. El TOF9, uno de los cinco federalizados por una ley impulsada por el Gobierno de Macri y enviada al Consejo de la Magistratura, salió sorteado ayer para llevar adelante el juicio oral y público por presunto encubrimiento en la investigación del atentado a la Amia, aunque la designación generó polémica por la composición del tribunal y porque no se hizo lugar a los pedidos de la defensa. Poco antes del sorteo y alegando "las ya conocidas fallas del sistema", la defensa de Cristina Kirchner había reclamado que se realizara en forma manual, lo que le fue negado, por lo que entonces solicitó que se permitiera la participación de un perito informático de parte en el proceso para evitar "manipulaciones", aunque este planteo también fue rechazado. El Tribunal Oral Federal 9 está compuesto por Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, jueces del fuero ordinario.