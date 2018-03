“Los Soprano” trabajan para llevar la exitosa serie a la pantalla grande

10/03/2018 -

David Chase, creador, guionista y productor de "Los Soprano" se encuentra trabajando en una precuela de la mítica serie que se vio por HBO entre 1999 y 2007 para la pantalla grande, informó el medio especializado Variety.

La película, que por el momento lleva el nombre de "The Many Saints of Newark", es uno de los nuevos proyectos de la casa productora New Line.

El filme estará ambientado en la época de los disturbios en torno de los enfrentamientos entre afroamericanos e italianos de la ciudad de Newark (New Jersey) en los 60, donde tuvo activa participación la mafia de ambas comunidades en enfrentamientos que en determinados casos se dirimieron a los tiros, según un cable de Télam.

Aunque el gran protagonista de "Los Soprano", James Gandolfini, falleció en 2013, Variety informó que se espera que algunos de los personajes favoritos de la serie aparezcan en la película.

Chase había entregado las primeras pistas de una posible precuela en una entrevista que ofreció el año pasado al medio Entertainment Weekly, cuando declaró: "Solo podría imaginar una vuelta de Los Soprano a través de una precuela, quizás eso pudiera ser concebido". La serie tuvo siete temporadas, y se alzó con 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro.