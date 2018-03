"Pampita" ya tiene horario para debutar en Telefé

Fotos "Pampita" está ansiosa por llevar su programa de cable al canal de aire, y en vivo.

10/03/2018 -

Van quedando pocos secretos sobre la llegada de Carolina "Pampita" Ardohain a la pantalla de Telefé. Si bien aún no se sabe la fecha exacta del debut de la modelo como conductora, "Pampita" ya anunció que su programa ocupará, los primeros días de abril, el horario de las 11 de la mañana, y aclaró que los directivos del canal de las pelotitas "me dan el mejor horario para que no me destruyan y para empezar". "Hay que tener un voto de confianza", remarcó durante su visita al ciclo que conduce su novio, el extenista Juan "Pico" Mónaco en el canal de cable Kuarzo (KZO) junto a Mariano Zabaleta y el "Pollo" Álvarez, adonde hizo las declaraciones que luego fueron reproducidas por Teleshow y otros portales.

El programa de Ardohain se extenderá hasta el mediodía, pero continuará grabándose una hora más para aportarle mayor aire a la emisión que a las 20.30 se verá por KZO, porque como se recordará "Pampita Online" debutó en esa pantalla y de ahí intentará expandirse el mercado de expectadores.

El arribo de Pampita a Telefé generó rumores de algún malestar con Susana Giménez, los que fueron desmentidos por la ex de Benjamín Vicuña. "¿Cómo me voy a pelear con Susana si la amo? Además, tengo un montón de productores", remarcó en relación con el trascendido de que habría pedido la participación de Federico Levrino, el histórico productor de la diva en la elaboración de su contenido.

Panel de lujo

El ciclo de la modelo contará con un panel, como el de la mayoría de los magazines, el cual estará integrado por sus amigas Barbie Simons y Ángeles Balbiani (ambas ya estuvieron en la primera edición de Pampita Online), acompañadas por otras cuatro personas.

El mundo del espectáculo estará bajo la lupa de Luis Piñeyro. Y al grupo se sumarán dos rubias, según adelantó Pampita sin dar sus nombres. "Tienen muy buenas curvas, son las chicas del momento, tienen muchos seguidores en Instagram, están entre los 20 y los 30 años, y una es madre", tiró pistas.

Al margen de los nervios propios del inicio de un nuevo programa, Pampita Ardohain se mostró feliz."Estamos reansiosos, con una ilusión enorme.Es mi primer programa al aire, en vivo, en el canal de la familia. Estoy chocha", compartió en la charla con Mariano Zabaleta y Pico Mónaco.

El programa de la modelo tendrá un invitado por día. Habrá información de actualidad, moda y mucha interacción con las redes sociales.