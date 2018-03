Para Artana, “la inflación va a ser alta” y la suba del dólar tendrá efecto en precios

Hoy 20:25 -

El economista jefe de Fiel, Daniel Artana señaló que el 2,5% de inflación medido en febrero por la institución que dirige afecta la perspectiva de medición anual del Gobierno estimada en 15%, al señalar que “en este primer trimestre la inflación va a ser alta y la meta va a ser difícil, no imposible pero sí difícil. Nosotros estamos proyectando una inflación del 19%, suponiendo que la inflación baja bastante a partir del segundo trimestre del año”.

Artana, afirmó que “creemos que no se va a alcanzar la meta pero lo importante que me parece es que si se cumple nuestro pronóstico que es más o menos lo que está marcando el consenso de analistas, también es importante. Porque bajaría la inflación alrededor de 6 puntos respecto del año pasado, lo cual sería una baja importante si se logra, al márgen que no sea cumplida la meta pero si se logra bajar, sería una baja importante”.

En tanto, al ser consultado respecto del efecto que tendrá la suba del dólar en la inflación de febrero y de marzo, agregó que “algún efecto va a haber, porque la devaluación que hubo pegó bastante en los precios mayoristas de febrero y el efecto es que el Gobierno está tratando que la devaluación impacte menos que en el pasado en los precios y es posible que logre ese objetivo pero algún impacto hay”.

Destacó que esto sucederá, “sobre todo cuando se tiene una depreciación del peso tan brusca como la hemos tenido desde diciembre para acá, y eso me parece que es lo que está detrás de las intervenciones de esta semana del Banco Central con pocas cantidades, pero tratando de dar una señal que no quiere repetir: otro 10% del tipo de cambio en un período corto. Si sucede a lo largo de varios meses, no le pega pero concentrado como ha sido con el tipo de cambio desde diciembre para acá, me parece que están tratando de dar una señal que no están muy contentos si el tipo de cambio hace un salto otra vez”.