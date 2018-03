CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Marzo 2018

Hoy 21:42 -

CANAL 7

10.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 NICK JR.

16.45 KALLY’S MASHUP

17.30 CINE. DR. DOLITTLE 3

19.00 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO DE LA TUMBA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO DE LA TUMBA

21.15 EL SULTÁN - EL ADELANTO

22.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 VERANO DEL 98, 20 AÑOS

00.30 COMEDY CENTRAL STAND UP

01.00 VIEJO SON LOS TRAPOS

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN, CON LUIS VENTURA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

CANAL 7

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 EL PAÍS EN ESCENA

18.30 BIENALSUR. TRIÁNGULO TERRESTRE

19.30 LOS SUPERAGENTES Y EL TESORO MALDITO

CANAL 9

13.00 TRIBUNA CALIENTE

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 CUCINARE

13.30 CINE SHAMPOO

22.15 ME GUSTA TU CANCIÓN

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. FERRO

19.00 DULCE Y SALADO

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ARTESANOS

21.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. DEFENSORES DEL SUD

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 SÁBADO SAGRADO

00.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS. CHACO FOR EVER

CANAL 4

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

06.08 DETECTIVE POR ERROR

07.46 UNA BUENA MENTIRA

09.47 DANIEL EL TRAVIESO

11.36 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

13.50 MI VILLANO FAVORITO

15.36 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.29 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

19.44 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

22.00 SECRETOS DE UNA OBSESIÓN

TCM

06.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.10 LA NIÑERA

08.35 LA NIÑERA

09.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.40 LA NIÑERA

11.05 LA NIÑERA

11.30 LÍMITE VERTICAL

13.43 CUANDO HOLLYWOOD BAILA

15.43 MOMENTO CRÍTICO

18.09 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

19.52 LA RED

22.00 ENTREVISTA CON UN VAMPIRO

TNT

06.47 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

08.34 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

10.20 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

12.50 BATMAN INICIA

15.31 LA GRAN AVENTURA LEGO

17.22 GODZILLA

19.36 GUARDIANES DE LA GALAXIA

22.00 LA CENICIENTA

00.04 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

01.45 KUNG-FUSIÓN

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

11.00 CHICAGO P.D.

12.00 CHICAGO P.D.

13.00 CHICAGO P.D.

14.00 CHICAGO P.D.

15.00 CHICAGO P.D.

15.55 IT TAKES A KILLER

16.25 EL DILEMA

18.40 TED 2

21.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?

23.10 AMERICAN PIE. LA BODA

01.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

03.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14

STUDIO UNIVERSAL

09.00 JORGE EL CURIOSO 3. DE REGRESO A LA JUNGLA

10.45 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS

13.20 EL SMOKING

15.25 ROBO EN LAS ALTURAS

17.40 LADRONA DE IDENTIDADES

20.00 EL GRAN PEZ

22.40 HOOK

01.35 COMETAS EN EL CIELO

03.50 EL GRAN PEZ





A DÓNDE IR

ADATISE

(LIBERTAD 175)

+DOMINGO 11, 18 Y 25 DE MARZO, A LAS 21, SE PRESENTARÁ LA OBRA “LA FOTO” CON PABLO CABANILLA, EZEQUIEL CHÁVEZ, CLAUDIO RAMOS, JOEL CLOSS, GUSTAVO INFANTE Y BETIANA SANTILLÁN, DIRIGIDA POR EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+MARTES 13, A LAS 21.30, MAGALÍ TAJES PRESENTARÁ SU UNIPERSONAL “LOS OTROS”.

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”





CINES

SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

11/03- 15:30 (Cast) 18:30 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

HOY AL 14/03- 21:50 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)

11/03- 15:00 (Cast) 17:40 (Cast) 19:50 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

11/03 - 14/03 - 22:10 (Subt)

TROPA DE HÉROES (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

11/03 - 14/03 - 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

OPERACIÓN RED SPARROW (2D):

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

11 /03 14:20-17:15

DESEO DE MATAR (2D):

POLICIAL, DRAMA

(+ 13 AÑOS)

11/03 - 14/03 - 20:00 (Cast)

22:25 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

11/03 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

11/03 -14/03 - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER APTA 13 C/ RESERVA

CASTELLANO 2D

20.30 (TODOS LOS DÍAS)

TROPA DE HÉROES APTA 13

C/ RESERVA ESTRENO CASTELLANO 2D

19.50, 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA

APTA 13 AÑOS, CASTELLANO 2D

17.30, 22.40 (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D

17.40 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D

18, 20.40, 22:50

(TODOS LOS DÍAS)