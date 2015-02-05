CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Marzo 2018
A LAS 22.45 VERANO DEL 98, 20 AÑOS
Por El Liberal
Hoy 21:42 -
CANAL 7
10.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 NICK JR.
16.45 KALLY’S MASHUP
17.30 CINE. DR. DOLITTLE 3
19.00 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO DE LA TUMBA
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. UNA NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO DE LA TUMBA
21.15 EL SULTÁN - EL ADELANTO
22.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 VERANO DEL 98, 20 AÑOS
00.30 COMEDY CENTRAL STAND UP
01.00 VIEJO SON LOS TRAPOS
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
16.30 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN, CON LUIS VENTURA
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
CANAL 7
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 EL PAÍS EN ESCENA
18.30 BIENALSUR. TRIÁNGULO TERRESTRE
19.30 LOS SUPERAGENTES Y EL TESORO MALDITO
CANAL 9
13.00 TRIBUNA CALIENTE
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 CUCINARE
13.30 CINE SHAMPOO
22.15 ME GUSTA TU CANCIÓN
23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. FERRO
19.00 DULCE Y SALADO
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ARTESANOS
21.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. DEFENSORES DEL SUD
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.00 SÁBADO SAGRADO
00.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS. CHACO FOR EVER
CANAL 4
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
06.08 DETECTIVE POR ERROR
07.46 UNA BUENA MENTIRA
09.47 DANIEL EL TRAVIESO
11.36 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
13.50 MI VILLANO FAVORITO
15.36 ACADEMIA DE VAMPIROS
17.29 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
19.44 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
22.00 SECRETOS DE UNA OBSESIÓN
TCM
06.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.10 LA NIÑERA
08.35 LA NIÑERA
09.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.40 LA NIÑERA
11.05 LA NIÑERA
11.30 LÍMITE VERTICAL
13.43 CUANDO HOLLYWOOD BAILA
15.43 MOMENTO CRÍTICO
18.09 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
19.52 LA RED
22.00 ENTREVISTA CON UN VAMPIRO
TNT
06.47 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA
08.34 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
10.20 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
12.50 BATMAN INICIA
15.31 LA GRAN AVENTURA LEGO
17.22 GODZILLA
19.36 GUARDIANES DE LA GALAXIA
22.00 LA CENICIENTA
00.04 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
01.45 KUNG-FUSIÓN
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
11.00 CHICAGO P.D.
12.00 CHICAGO P.D.
13.00 CHICAGO P.D.
14.00 CHICAGO P.D.
15.00 CHICAGO P.D.
15.55 IT TAKES A KILLER
16.25 EL DILEMA
18.40 TED 2
21.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?
23.10 AMERICAN PIE. LA BODA
01.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
03.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S14
STUDIO UNIVERSAL
09.00 JORGE EL CURIOSO 3. DE REGRESO A LA JUNGLA
10.45 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS
13.20 EL SMOKING
15.25 ROBO EN LAS ALTURAS
17.40 LADRONA DE IDENTIDADES
20.00 EL GRAN PEZ
22.40 HOOK
01.35 COMETAS EN EL CIELO
03.50 EL GRAN PEZ
A DÓNDE IR
ADATISE
(LIBERTAD 175)
+DOMINGO 11, 18 Y 25 DE MARZO, A LAS 21, SE PRESENTARÁ LA OBRA “LA FOTO” CON PABLO CABANILLA, EZEQUIEL CHÁVEZ, CLAUDIO RAMOS, JOEL CLOSS, GUSTAVO INFANTE Y BETIANA SANTILLÁN, DIRIGIDA POR EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+MARTES 13, A LAS 21.30, MAGALÍ TAJES PRESENTARÁ SU UNIPERSONAL “LOS OTROS”.
+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A “RATA BLANCA”
CINES
SUNSTAR
PANTERA NEGRA (3D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
11/03- 15:30 (Cast) 18:30 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
HOY AL 14/03- 21:50 (Subt)
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)
11/03- 15:00 (Cast) 17:40 (Cast) 19:50 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
11/03 - 14/03 - 22:10 (Subt)
TROPA DE HÉROES (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
11/03 - 14/03 - 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
OPERACIÓN RED SPARROW (2D):
SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
11 /03 14:20-17:15
DESEO DE MATAR (2D):
POLICIAL, DRAMA
(+ 13 AÑOS)
11/03 - 14/03 - 20:00 (Cast)
22:25 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
11/03 - 14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
11/03 -14/03 - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER APTA 13 C/ RESERVA
CASTELLANO 2D
20.30 (TODOS LOS DÍAS)
TROPA DE HÉROES APTA 13
C/ RESERVA ESTRENO CASTELLANO 2D
19.50, 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA
APTA 13 AÑOS, CASTELLANO 2D
17.30, 22.40 (TODOS LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D
17.40 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D
18, 20.40, 22:50
(TODOS LOS DÍAS)