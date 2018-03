Hoy 21:53 -

Nicodemo, un importante Fariseo, se acerca a Jesús de noche, en busca de la luz. Ve en Él a un “hombre venido de Dios” por los signos que realiza. Jesús, lo invita a hacer un nuevo camino de encuentro con Dios, lejos del cumplimiento de las prerrogativas legales y cultuales, más cercano a vivir bajo el amparo de la misericordia de Dios, disfrutando de su amor y del don de la vida. Para eso deberá nacer de lo alto, del agua y del Espíritu, de lo contrario no podrá entrar en su Reino.

Nicodemo no entiende lo que Jesús le dice, no puede entender las “cosas del cielo”. Por el contrario, Jesús, el Hijo del Hombre, puede revelar a Dios y sus designios porque “bajó del cielo”.

Sin embargo, la revelación plena de Dios, se manifiesta cuando el “Hijo del Hombre sea levantado”, es decir muera, resucite y sea glorificado junto al Padre. Por lo tanto, quienes creen en él, tienen vida eterna.

“Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único”. Jesús es el “don” de Dios para que el mundo se salve. Dios ama al mundo, quiere su salvación, no su condenación.

Para recibir la salvación y la vida es necesario creer en Jesús, “el que cree en

Él no es juzgado.” Ante la venida de Jesús, que revela al Dios-amor, los hombres se ven obligados a tomar una decisión: creer o no en él. El que cree recibe la vida y no es juzgado, el que no cree ya está juzgado. Quién descubre los signos de la presencia de Dios en la Escritura, en la creación y en la historia está preparado para recibir y creer en Jesús “el que hace la verdad viene a la luz”, contrariamente, “el que obra el mal odia a la luz y no viene a ella”. Pero, la voluntad de Dios es que el mundo se salve, por lo tanto, aún aquellos que en un primer momento no reconocieron la presencia de Dios en el mundo, están también llamados a reconocerlo en Jesús, el revelador definitivo de Dios.

Conclusión

En este tiempo de Cuaresma en el que los cristianos nos preparamos para resucitar con Jesús en la Pascua, la Palabra nos ayuda a descubrir la presencia de Dios que nos ama y que envía a su Hijo al mundo para que seamos salvados. Este amor se manifiesta en el don de la vida de cada persona y de toda la creación, en la capacidad del ser humano para amar y solidarizarse con los que sufren, en el perdón que se recibe y se da creando un espacio para la fraternidad, en la búsqueda de Dios de aquellos que están abiertos al don del Espíritu y en la lucha de muchos que quizás no se confiesan cristianos pero que trabajan denodadamente por construir un mundo mejor para todos.

Frente a muchos que piensan que el mundo está perdido, que la humanidad camina inexorablemente hacia al fracaso, Jesús nos enseña que Dios nos ama, y que si creemos en él nuestra vida y la vida de nuestro planeta tiene un sentido, está llamada a la plenitud que sólo se encontrará en la comunión con Dios.