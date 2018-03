FÚNEBRES | 11 de Marzo de 2018

Hoy 22:36 - FALLECIMIENTOS





- Irma Consolación Villarroel de Chary

- Blanca Azucena José

- María Rosa Chávez

- Carlos Alverto Medina

- Demetria Martina Coronel (Fernández)

- Nancy Yolanda Chazarreta

- Claudia Lorenza Brandán (Clodomira)

- Germán Rafael Sosa (Dpto. Taboada)

- Ramona Paz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ABDALA, JOSÉ ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia abrazan en el dolor a su padre Pibe y hermanos en estos tristes momentos. Elevan plegarias en su querida memoria.

ABDALA, JOSÉ ANTONIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mi urge su oleo". Celia Elisa Campos y Adriana Elisa Campos e hijos y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará el lunes 12 a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

CARABAJAL SALAZAR, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. ¡Los buenos mueren pero viven eternamente en el recuerdo de todos los que lo conocieron!. Su prima hermana Susana Castro, Roberto González, sus hijos Marcela, Celeste, Leandro, Silvita y Federico y sus respectivas familias acompañan a sus familiares en estos tristes momentos.

CHÁVEZ DE CARRIZO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Sr. jefe de Gabinete Sr. Elías Suárez, subsecretarios del área y personal participan su fallecimiento.

CHÁVEZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Su esposo Tonio Carrizo, hijos, Sebastián, Negro, Marta, Luis, Bruno, Claudia y sus respectivas familias, sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (SV) SERVICIO IOSEP. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CHÁVEZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Jorge Teves, su esposa Martha Beggeres y sus hijas Cecilia, Eugenia, Eliana y Laura, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia., en su dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHÁVEZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. "A ti Señor levanto mi alma Dios mío en ti confió". Olga Povedano, su esposo Aristóbulo Víctor Paz, sus hijos Silvia, Olguita, Maria Paula, Victor Agustin y sus respectivas flias., participan con pesar el fallecimiento de la mamá de Sebastián. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, NANCY YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Su esposo Juan Carlos Córdoba, sus hijos Lucas, David y Maria Guadalupe, su suegro Nicolás Orlando, sus cuñados Maria Rosa y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CHAZARRETA, NANCY YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Querida Nancy, con tu partida se incorpora un ángel al Cielo que interceda por nosotros. Te queremos; Maria Rosa Uequín y flia., participan con profunda tristeza y dolor tu partida y ruegan oraciones por tu eterno descanso.

CHAZARRETA, NANCY YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Hermosa mujer que llenaste nuestra vida de cariño y cuidados. Tarea más que cumplida. ¡Gracias por tanto ! Ivon Quelas, Eduardo Jorge y Sara Burgos de Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

CHAZARRETA, NANCY YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Gracias por aparecer en nuestras vidas y llenarnos de amor y de cariño. Te amamos y extrañamos. Alessia, Karim y Simon Jorge Quelas, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Maco

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Que brille para ti la luz que no tiene fin querido Dany. Marta de Barreira, sus hijos Verónica María y Julio Nassif y familia, Arq. Juan Carlos Figueroa, su esposa Pirucha de Figueroa y familia acompañan a la querida Lucky en tan dolorosa pérdida.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. La familia Castiglione acompaña a la familia Cortigiani en este triste momento.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Mariano R. Utrera, Lic. Lida K. de Utrera participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Carlos Pithod y Fernando Bellido y sus respectivas familias, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su querido amigo Dany y acompañan a sus familiares en tan difíciles momentos.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Que los ángeles iluminen el sendero de regreso a la casa del Padre Celestial. Amigas de su hermana Luqui: Zuny Filas e hija ruegan una oración en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Juan D. Pinto Bruchmann, Maria Inés Sánchez Abal y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia., especialmente a Lucrecia y José Félix en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Pedro Contardi y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sara B. Navarrete de Hounau y su hijo Eduardo Augusto participan con mucho pesar su fallecimiento. Acompañan espiritualmente a toda su familia en tan dificil circunstancia y abrazan cariñosamente a sus hijas y respectivas familias. Ofrece oraciones por el descanso eterno de su padre y una pronta resignación cristiana para sus deudos, ante tan sensible pérdida.

FRAGALITTI, ARNALDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Pedro José Basbús y flia., participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento.

JOSÉ, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Su hijo Hugo Alberto Plotino, H. pol. Elena González, nietos Romina, Rocío, Dayana, Alberto y Maxi y familia González participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 16 en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, NORBERTO BENIGNO (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Dr. José Luis Zavalía acompaña con mucho cariño a sus amigos; Susi, Fernando y Andrea en estos momentos de dolor. Paz a su alma.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin y le dé el eterno descanso". Lamentamos con profundo dolor la perdida de un gran amigo. Acompañamos en este dificil momento a toda su familia y equipo de trabajo, Rosa Manzur e hijos y las firmas Frenos Bonemberg y Frenos San Francisco.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Domingo A. Bravo y familia, junto a su personal acompañan a la familia en el dolor de la perdida de un gran amigo y cliente.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. El Instituto de Informaciones Comerciales de Santiago del Estero, su Comisión Directiva, Asesores, Socios Gerente y Personal participa con hondo pesar su fallecimiento y acompañan con dolor a quienes entristece esta dolorosa pérdida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ing. Juan José Iraolagoitía, participa con dolor su fallecimiento. Eleva una plegaria en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. María Magdalena Avendaño participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Los señores Diego Vecino y Javier Juárez persona de la firma Trackmar SACI sucursal Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Salvador Lo bruno. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ramón Rojas y flia, Pablo Rojas y flia, despiden con dolor a su dilecto amigo Salvador y ruegan una oración en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Carlos A. Villalba y Lic. Maria Eugenia Villalba, y personal de Servishar y dpto. Tecnico participan con profundo dolor el fallecimiento de Salvador y acompañan a sus hijos, en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Sus vecinos de Ruta 1: Raul Nusbaum y familia, acompañan en este dificil momento.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. CP Fernando Vaccari y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Dn. Salvador y acompañan a su familia en el dolor.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Mariano R. Utrera, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Alfredo Ramos y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. César A. Ramos y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Luis Omar Farhat y familia Ochoa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Carlos A. Ramos y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Ana Verónica Ramos y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Gerónimo Toscano y flia. participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y colega. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. CPN. Juan Carlos Pérez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de Salvador y elevan oraciones para su descanso en paz y pronta resignaciçon de sus familiares.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Directivos de la Firma César A. Ibáñez e hijos SRL: acompañan con profundo dolor la partida hacia el reino Celestial, del Señor Salvador. Persona de bien, quien con su perseverante laboriosidad, su constante fuerza de voluntad y determinación creó grandes empresas, que acogen muchos trabajadores. Supo trasmitir sus valores y sabiduría a toda persona que se acercaba a pedirle consejo. Gracias señor Salvador. Elevamos oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Hugo Lianza, Salto Alicia y Grupo Fulcar participan con profundo respeto y desean pronta resignación a todos sus afectos.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Enrique Serrano, su esposa Sandra María Branca, sus hijos Matías, Paula, Daniela y Ariel Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Royal Gomas participa con profundo dolor el fallecimiento de Dn. Salvador. Eleva oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. A pesar de Vernos poco, siempre estabas en nuestro recuerdo diario a través de recordar a nuestra extinta querida tía Teresa. Tu primo hermano Alberto Chazarreta Franzzini, esposa María Cristina Acosta, hijos, nietos y bisnieta participan con dolor su fallecimiento. Acompañando a toda tu familia.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Dr. Antonio Francisco Saín y familia, Celia Saín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, CARLOS ALVERTO (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Su esposa Naida, hijos hijos pol., nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de villa Silípica. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MEDINA, CARLOS ALVERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Nelibé Turk y sus hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MEDINA, CARLOS ALVERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Hugo H. Rodríguez, Maria Cecilia Turk y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan por la paz de su alma.

MEDINA, CARLOS ALVERTO (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Pedro Jose Basbús, Patricia Laura Turk y sus hijos Alfonso, David, Federico Jose y Pedro Martin, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos.

PAZ DE PÁEZ, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 1132 Ejército Argentino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios la reciba en su brazos.

PAZ DE PÁEZ, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. La supervisora de la Zona 33 Sra. Sofia Avila, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PAZ, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Su esposo Mario Paz, sus hijos Mario, Ramona, Miguel, Yisela, h. pol. Cecilia, Daiana, nietos y demás fliares. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cob. Iosep. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Ángela Pullarello de Fornés, sus hijos Luis, Ramiro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Hugo Agostinelli y familia acompañan en el dolor a su querida familia y ruegan una oración en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. "Elenita que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus amigos Yolanda Martínez y Paco Barrientos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Elsi Gramjo, Mirta, Delia y Mary Marquesano, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Elena. Acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Seamos isla de misericordia en un mar de indiferencia. Su hija Judith, hijo político Roberto Jemar y nietos Guillermo, Julieta y Marcos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Yo soy la resurrección y la vida, El que cree en mí aunque muera vivirá. Sus hijos Judith, Lucy y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su hija Lucy, hijo político Gustavo Concha y nieta Itatí, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por sus eterno descanso.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Señor ya está ante tu puerta, permitele el ingreso al Reino de los Bienaventurados. Su hijo Gustavo Urquiza, hija pol. Nora Corral, nietos Jordan, Emilia, Candela, nieto pol. David Butiler, bisnietos Tobias y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Anahí Gerez y flia., Maria Josefa Gorosito Isorni, Roxana Paz, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Judith. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Tufik Canllo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Rogelio Chazarreta y flia. participan con con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Enrique Hazam, su esposa Stella Corral, sus hijos Exquiel, Jacky y Guadalupe, nietos Nico, Alejo, Lucas, Bautista, Agostina y Salvador y su cuñado Gustavo Corral, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLARROEL DE CHARY, IRMA CONSOLACIÓN (Chochi) (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Sus hijas Claudia, Alejandra, Andrea, Cecilia Chary, H. pol. José, Luis Santillán y Carlos García, nietos Matías, Juan José Agustín, Rodrigo, Gonzalo, Augusto, participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VILLARROEL DE CHARY, IRMA CONSOLACIÓN (Chochi) (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Su hermana Mirta y sobrinos Karina Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Ricardo Gutiérrez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLARROEL DE CHARY, IRMA CONSOLACIÓN (Chochi) (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Stella y Alejandra Garcia y sus familias, acompañan a sus hijas Cecilia y Claudia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLARROEL DE CHARY, IRMA CONSOLACIÓN (CHOCHI) (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Los hnos. de Mary; Ana, Blanquita, Norma, Sonia y Pedrito Villagra y sobrinos, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Sra. Chochy. Elevamos oraciones en su memoria.

VILLARROEL DE CHARY, IRMA CONSOLACIÓN (CHOCHI) (q.e.p.d) Falleció el 10/3/18|. Chochy, estaras siempre en nuestro recuerdo. Tu hermano Carlos Roque Villarroel, su esposa Mary, lamentan su fallecimiento uniendose al dolor de sus hijas Claudia, Cecilia y toda la flia. Rogamos por su eterno descanso.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





CORVALÁN, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/15|.Como pasó el tiempo desde aquél día que nos dejaste para estar junto a nuestro Señor y aunque este dolor sea cada vez más fuerte por tu ausencia, continuamos luchando por los que quedan. Nos gustaría cerrar por un instante nuestros ojos y poder darte un beso y un abrazo y juro que no te soltamos. Padre amado cuánto te queremos, ilumínanos hasta el fin de nuestros días. Acompáñanos siempre en todo lo que emprendamos y guíanos en todo lo que realizamos. Papito gracias por todo lo que nos brindaste y ayudaste a todos. Estás siempre presente y no hay momento que no te recordemos pero sabemos que estás en ese bello lugar junto a Dios y en algún momento nos reencontraremos por eso en tu honor realizaremos una misa el día 11/3/18 en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 3 años de su fallecimiento a las 20.30 hs. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos.

LANDRIEL, NILDA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18 en Monte Grande (Pcia. de Bs. As)|. Sus hermanos Dora, Juan Carlos, Mirtha, Víctor, Aníbal, Mabel, José María, Jorge, Fernando y sus respectivas familias lamentan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa que rogando por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy a las 20 en la capilla Santa Rita.

ROMANO, RAMÓN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/18|. Que hermoso es tu santuario Señor todopoderoso. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Cada flor que te traemos es un beso que te damos cada lágrima que derramas es un pedazo de nuestro corazón. Te recordaremos siempre. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos amén. Sus hermanos Mirta, Mavel y Piky invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/14|. Padre querido cuanto te necesito y te extraño, estás presente en todo momento, sé que estás descansando junto a Dios y desde allí nos cuidas, eso me da paz. Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Florencia realizarán hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral una misa al cumplirse 3 años y 7 meses de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





ARIAS, PAULINO FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/01|. Como todos los años para esta fecha tan especial te recordaremos con amor y sentimiento, con amor porque supiste hacerte querer con tu personalidad tan especial con sentimiento porque quedaba todavía mucho tiempo por compartir bellos momentos. Pero el Señor quiso tenerte a su lado para que disfrutes de su Reino Celestial. Descansa en paz. Tus hijos Raquel y Manuel, nietos Miriam, Zulma y Carlos, Germán y Romina, bisnietos Martina, Luciano, Luciana, Justina y Mateo lo recuerdan siempre.

ARIAS, PAULINO FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/01|. En este día tan especial, cuando el Señor te llamó a su presencia, para ser uno de sus fieles seguidores, te recodamos como fuiste en este mundo, un ser bueno, compresivo, dispuesto a darlo todo por sus semejantes. Descansa en paz por siempre. Tu esposa Haydée, tus hijos Raquel, Beatriz, Pedro, Paulino, Leonardo, Rubén, Rosa, sus nietas Chiqui y Virginia ruegan por su eterno descanso.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CARABAJAL SALAZAR, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Su hijo Esteban, su esposa Sandra y sus nietas Carolina y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL SALAZAR, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Papi fuiste, sos y serás mi gran amor. Gracias por tanto. Te amamos. Su hija Cecilia, su esposo Franco y su nieto Gael participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MORALES, ANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Su esposo Juan Carlos Bravo, sus hijos Carlos, Paola, Juan y Brenda, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum,. hoy en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





PADILLA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/16|. Gordo hoy se cumplen dos años de tu partida, tu ausencia duele como el primer día, mi mente es un libro abierto, de tantos recuerdos algunos tristes, otros alegres, los momentos más felices haber compartido con vos, muchas cosas en la vida y los que perduran por siempre, como olvidarme de todo esto, si estas en cada momento en mi mente y en mi corazón, como extraño tu partida, tu ausencia, duele como el primer día, te agradezco haber tenido un gran esposo, amigo y compañero, noble y cariñoso como fuiste vos. Gordo le pido a Dios que te dé el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin. Tu esposa Elena Godoy, tus hijos Roxana y flia; Jorge y flia y demás familiares, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BÁEZ DE ITURREZ, EDITA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su hermana Chabela y sus hijos Noelia, Silvia, Toti, Gringa, Alejandro y Alexia y sus respectivas flias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

BRANDÁN, CLAUDIA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Su esposo Herrera Rodolfo, Francisco, sus hijos Yisel, Daiana, Rodolfo, Agustín, su mamá Lidia y sus hnos. Marcelo, Sabrina y demás flias., sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cemenerio de Clodomira. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

BURIN MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Las comunidades Virgen Desatanudos y San Expedito despiden con profundo dolor al padre de Nancy y acompañan a su familia en su resignación Ruegan oraciones en su memoria.

BURIN, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Alberto "Beto" Celario, su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, DEMETRIA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Su hija Paula, sus nietos Ángel, Tere, Eva, nietos politicos Juan, Claudio, bisnietos Alma, Elias, sus hnos. y demás fliares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor. (Fernández).Cob. Iosep. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

MALDONADO, RAMÓN DUBAL (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Sus hijos Liliana, Néstor, Valle, Mariana, Hugo y Sole, sus nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

MALDONADO, RAMÓN DUBAL (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Comisión directiva y socios del Club Atlético Frías, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Sus restos fueron inhumados en el cemenerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto. Lorenzo Modesto Melián y Rosa Clara Lund, partcipan su fallecimiento acompañan a su esposa Rosita y a sus hijos en este dificil trance. Carlitos cuando llegues al Reino del Señor, te preguntarán ¿Que hiciste de los dones que te di? tu responderas, una le di a mi familia que tanto amé. El otro lo invertí en mi trabajo para ganarme el sustento diario para mi y mis colaboradores. El tercer talento inverti en mis hermanos pobres, alegraba con sus voces y una guitarra, alagando a mi pueblo el que me vieron crecer, exaltando las glorias y alabando a la obra del Señor. El te dirá, pasa, cuando descanses, pases a formar parte del coro Celestial y cantarás en todos los idiomas parte del coro Celestial y cantarás en todos los idiomas las glorias del Señor. ¡Aleluya!. Querido primo que descanses en paz.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Carlitos nada se olvida en nuestras vidas, tantos recuerdos quedarán por siempre en nuestros corazones; eras una persona invencible una entrega total al prójimo sin mirar a quien, lleno de principios ya cumplidos. Pedimos al Altísimo consuelo para la esposa, hijos, hijas políticas, nietos su hermana yoli y familiares hoy descansas en paz. Recíbelo Virgencita de Loreto y cúbrelo con tu manto de misericordia y bendición. Lucha y Maria Elena Morales, doctor Hugo del Rosario Morales y familia.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Al personal de su comercio y casa de familia por su lealtad y fidelidad a su querido Carlitos y familiar, los sentimientos son tan cercanos a ellos hacemos llegar nuestros más sentido pésame en este momento de dolor Lucha y Maria Elena Dolores.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. César Federico Herrera y familia participan con hondo pesar el fallecimiento de un gran amigo. Acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor elevando oraciones en su querida memoria.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Vivió y amó sin detener el tiempo porque el tiempo es solo ensayo de eternidad Oscar Herrera, sus hijos Suki, Marisa; Gustavo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Señor te pedimos que su alma descanse en paz y junto a todos los que llamaste a tu lado. Participan con profundo dolor. Su sobrina Victoria Rodríguez de Oller, y sus hijos Fernando Oller, Marta Leiva e hijos y Marisa Oller de Góngora, Néstor Góngora y sus hijos, rogando una oración al Señor en su memoria.

RODRÍGUEZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Victoria del Carmen Quiroga y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega y amiga profesora Marta Rodríguez y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RODRÍGUEZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "No te mueras con tus muertos, llévalos vivos en tu amor y vive con ellos en tu recuerdo". Juan García, esposa, hijas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, GERMÁN RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Sus hijos Rubén Sosa, Verónica Sosa, h. polititicos Liliana, Agustin, nietos Fatima, Lujan, Agustina, Mercedes y demás fliares, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cemenerio de Añatuya. (Dpto. Taboada).Cob. Iosep. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





SANTUCHO DE HERRERA, MERCEDES DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. A un mes de tu partida querida madre el dolor que sentimos por tu ausencia es inmenso. El Señor decidió llevarte a su lado y confiamos en El que nos de la fortaleza y el consuelo para recordarte siempre con el amor infinito y el mismos cariño que supiste darnos en vida. Te amamos hasta la eternidad, reina nuestra. Su esposo José Herrera; sus hijos Sandra, Lito, Gustavo, Jorge, Diego, Néstor y Ramón; nietos; hijos políticos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy (sábado) en la capilla San Antonio de Padua de Choya a las 20 al cumplirse el primer mes de su fallecimiento. Choya.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





LEDESMA, AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/03/12|. Seis años ya madre mía, te sufro todos los días de mi vida, duele todavía tu ausencia, aunque reconozco que aprendí a llorarte de otra manera, ya no pregunto porque te fuiste, sino que le pido a nuestro Señor que donde quiera que estés, nos protejas y nos des fuerza para superar todo tipo de obstáculo y créeme, siempre estás ahí manifestándote en cada persona que nos quiere y desea el bien. Descansa en paz mi adorada viejita, aquí todos tus hijos vivimos unidos como eran tus deseos. Te amamos madre nuestra, Rita, Andrea Pablo y Marcela.