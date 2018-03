Stolbizer dijo que se demostraron evidencias contundentes de corrupción en la obra pública

11/03/2018 -

La ex diputada Margarita Stolbizer afirmó que "se pudo demostrar el circuito del dinero y de todas las partes que participaron", al referirse a la causa elevada a juicio oral por la obra pública en Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Expresó que las pruebas que presentó Vialidad nacional ‘demostraron con evidencias contundentes qué obras se hicieron y cuáles no’, dijo durante un reportaje el programa ‘Dato sobre dato’, por radio Milenium.

Pruebas clave

‘Uno quisiera que la Justicia sea más rápida, pero llegamos a un punto interesante, donde los jueces coinciden en que todos los elementos están reunidos’ para enviar a juicio oral a la ex Presidenta, decisión del juez federal Julián Ercolini, en la causa en la que está procesada por direccionar de manera ilícita obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en aquella provincia patagónica.

La actual senadora nacional será juzgada en esta investigación junto a los detenidos Julio De Vido (ex ministro de Planificación y aún diputado nacional), el ex secretario de Obras Públicas, José López; el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y Báez, según la resolución del juez. También irán a juicio el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, entre otros.

En la causa de la obra pública elevada a juicio oral se investigó la firma de 52 contratos por un valor actualizado de 46.000 millones de pesos.