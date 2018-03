Gateras abiertas para la segunda carrera de la presente temporada

11/03/2018 -

El hipódromo 27 de Abril será escenario hoy de la segunda fecha del año que tendrá 11 atractivas pruebas.

El inicio tendrá lugar a las 11.30 con el Clásico del Interior Provincial sobre 300 metros en donde están anotados Alá, Tanguito, Aquiles, Dartagnan, Ibeque, Que Me Miras Carnicero e Inteligencia Zen.

La segunda,12.20, Día de la Vida Silvestre sobre 300 metros: El Sirio, Camionero, El Guty y Juante Sam.

Tercerm, 12.50, Premio Juana Azurduy (500 metros): Filtrado, Dorisforo, Equation, Che Hot,Enfurruñado, Hércules Parade, Cheerwine, South Brasl, y Mi Violín. Cuarta, Día del Transporte (400 metros): Che Brujio, Turquito, Alma de Titán y Forty Libre. Quinta, Día del Diplomático (1100 metros):Josema Cap, Solución Blanc, Kinetic Force, Way Girl, Gran Perillo, Stay Bendito, El Cañadense.

Sexta, Día de la Seguridad (1200 metros): Hi Gone West, Mal Sueño, Venetian Island, Guayro, Aspen One, Crockett.

Séptima, Día del Teatro ( 1200 metros): Candy Gus, Ke Koketo, Perfecta Ávila, Zensational You, Mic Birthday, Makal, Ke Keres.

Octava, Día de Las Escuelas de Frontera (325 metros): Negro Al 20, Despreciada, Hoy por Ti, ELius y Wild Guru. Novena, Día del Escultor (400 metros): Ani News, Mida’S Run, Butteler Casla, Aquí Me Quedo, News Report y Polines Cap. Décima, Día de la Mujer (340 metros): Desalineado y Nedved. Undécima, Día de los Hermanos (320 metros): Sobra Clase, Alileo Capo, Santa Mia y Anchorena.