Old Lions y Lawn Tennis fueron contundentes

Fotos ALEGRÍA Old Lions no dejó dudas en su cancha al vencer al equipo cordobés para arrancar con el pie derecho en el torneo nacional.

11/03/2018 -

Old Lions en el Torneo del Interior C y Santiago Lawn Tennis en el Torneo del Interior B, comenzaron con el pie derecho su participación en los certámenes nacionales al derrotar a Carlos Paz Rugby en esta ciudad y a Tilcara RC en Paraná, respectivamente.

Los viejos leones se impusieron con un contundente 41 a 7 al equipo cordobés, en tanto que los rojiblancos ganaron con un claro 41 a 20, en una jornada marcada por el agobiante calor.

En esta ciudad, casi todo un tiempo le tomó a Old Lions quebrar la resistencia de Carlos Paz Rugby, pero en cuanto llegó el primer try del partido, a los 36 minutos de la etapa inicial, todo se simplificó para el dueño de casa que a partir de ahí se llevó por delante a su rival. Facundo Cabrera le dio la primera ventaja al local, que en apenas 4 minutos apoyaría dos nuevos tries a través de Adrián Arévalo y Augusto Mendieta para cerrar 17 a 0 el primer tiempo. Apenas comenzó la segunda mitad, Ignacio Cuello marcó el cuatro tries en 6 minutos para Old Lions y prácticamente sentenció el juego, ya que las diferencias entre uno y otro eran significativas. Los tries de Facundo Cabrera, Luciano Zalazar y Agustín Ceraolo (la visita descontó a través de Rosales Paur) le dieron cifras definitivas al buen arranque del León en el certamen nacional.

Lawn Tennis

En Paraná, Santiago Lawn Tennis, con cinco debutantes en el plantel, consiguió un gran triunfo ante Tilcara RC por 41 a 20 en un partido que siempre dominó. Ezequiel Chedid y Juan Castellanos fueron las figuras del equipo rojiblanco, que la próxima fecha visitará a Aranduroga de Corrientes. El triunfo del equipo santiagueño adquiere más relevancia si se tiene en cuenta que perdió importantes figuras esta temporada y que el plantel está en plena renovación, algo que en la tarde de ayer no se notó, para conseguir una importante victoria.