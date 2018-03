Elvis Presley cobrará vida con su ex esposa en el Luna Park

11/03/2018 -

El espectáculo que fue un éxito de taquilla en Europa, "Elvis: Live In Concert!", desembarcará próximo el 26 de abril en el Luna Park donde la obra de Elvis Presley cobrará vida con la presencia de su ex esposa Priscilla, imágenes inéditas y una orquesta sinfónica de 50 músicos. Elvis, un ícono del Rock N’ Roll que influenció a grandes artistas, entre ellos a The Beatles, y falleció un 16 de agosto de 1977, dejó un gran legado con su música, que perdura con el paso del tiempo, y será abordada a través de sus grandes éxitos en el Luna Park.