Valeria Bertuccelli reveló que debió dejar algunos trabajos debido al acoso

11/03/2018 -

Muy pronto estrenará en la pantalla grande su primera película como directora, "La reina del miedo", la cual también protagoniza, por lo que Valeria Bertuccelli admitió sentirse más "sensible y vulnerable". Y quizás haya sido ese estado de ánimo el que la llevó a confesar las presiones laborales que vivió y que la obligaron a dejar determinados trabajos, aunque aclaró que siempre hizo lo que quiso.

La actriz y esposa del cantante Vicentico confesó que "dos o tres veces mínimo" enfrentó situaciones similares a las que relató su colega Calu Rivero y que, en ese caso, involucran a Juan Darthés. "Pero me defendí, no a través de los medios porque no es el ámbito en el que yo me siento más cómoda, y algunas veces me salió mejor que otras", dijo a Para Ti, en una entrevista que reflejó Teleshow.

A raíz de los casos que comenzaron a darse a conocer a partir de las denuncias por acoso sexual laboral que realizaron algunas mujeres, Valeria está convencido de que aparecerán muchos más. "Cómprense una silla y siéntense a esperar, porque van a aparecer muchos más y algunos, hasta impensados", remarcó con una cuota de misterio.

La actriz espera que pronto las mujeres puedan defenderse a través de la Justicia y no de los medios.