Obligado a ganar en el estadio Ciudad

Fotos REFERENTES. Readus, Weigand, Palacios y Spalla integrarán la formación inicial esta noche.

11/03/2018 -

Independiente se presentará esta noche en el estadio Ciudad, donde enfrentará a Asociación Mitre de Tucumán, en busca de una victoria que le permita fortalecer sus chances de evitar los playoffs de permanencia.

El equipo santiagueño está obligado a ganar en condición de local, pero además necesitará de una derrota de Echagüe frente a Unión de Santa Fe.

Independiente llega motivado, tras la victoria en el último juego ante Echagüe (87 a 75), que le sirvió para abandonar el último puesto de la Conferencia Norte.

En lo que va de la temporada, se enfrentaron en cuatro oportunidades, con tres triunfos para los tucumanos y uno para los santiagueños.

El equipo de Javier Montenegro deberá comprometerse al máximo con el aspecto defensivo, en virtud de que el rival tiene jugadores de jerarquía, como los santiagueños Bruno Ingratta y Matías Martínez.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: 21, Barrio Parque de Córdoba vs. Tiro Federal de Morteros, San Isidro de San Francisco vs. Hindú de Resistencia, Parque Sur de Concepción del Uruguay vs. Rivadavia de Mendoza y Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Gimnasia La Plata; 22, Echagüe de Paraná vs. Unión de Santa Fe.