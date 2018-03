Se juegan los duelos del repechaje

11/03/2018 -

El Torneo Federal C sigue hoy con el inicio de las series decisivas entre los santiagueños. Los Dorados de Las Termas de Río Hondo, recibirá esta tarde a partir de las 17.30 en la ciudad termal a Independiente de San Antonio, mientras que Defensores de Monte Quemado, será anfitrión de Belgrano de Nueva Esperanza, desde las 17.

Estos choques pertenecen a los repechajes playoffs de la Región Centro Norte.

Daniel Mercado de La Rioja será el juez principal del choque que sostendrán el domingo Los Dorados- Independiente de San Antonio por la segunda fase del Torneo Federal C.

En el choque de equipos santiagueños entre Defensores de Monte Quemado y Belgrano de Nueva Esperanza, el juez será Carlos Roldán de la Liga Santiagueña.

Cabe destacar que así quedaron los octavos de final: (ida: 25/3 - vuelta: 1/4)

1: San Martín de Los Pirpintos vs. ganador de Belgrano o Defensores (L)

2: San Martín de Las Termas vs. ganador de Independiente o Los Dorados (L)

3: Platense de Añatuya vs. Atlético Campo Gallo (L)

4: Independiente de Fernández vs. Social Bañado de Ovanta (L). 5: Jorge Newbery de Pomán vs. San Martín de El Bañado (L)

6: Defensores de Fiambalá vs. ganador de Tiro Federal o Vélez (L). 7: San Martín de La Rioja vs. ganador de Unión Sp. o Andino (L). 8: A. Chilecito vs. River de Chepes (L)