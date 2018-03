Centra Córdoba va por la ansiada clasificación

Fotos COMPROMISO. Central Córdoba intentará conseguir la clasificación esta noche ante Chaco For Ever.

11/03/2018 -

Tiene la gran chance ante su gente y no la quiere dejar pasar. El Ferro sueña con meterse hoy mismo en la fase decisiva del campeonato.

Por la sexta jornada de la Zona Campeonato del Torneo Federal A, Central Córdoba recibirá esta noche a Chaco For Ever en un duelo que será clave, ya que si consigue el triunfo se asegurará su clasificación al pentagonal final. El cotejo comenzará a las 20, y será arbitrado por Federico Guaymás.

Si Central Córdoba gana esta noche, se quedará con la clasificación al pentagonal decisivo del Federal A.

Para este encuentro, Gustavo Coleoni repetirá el equipo que viene de vencer a Sportivo Belgrano en la fecha pasada, renovando la confianza en sus dirigidos y buscando motivarlos para obtener el triunfo.

De esta manera, el Ferroviario irá con: César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo, Marcos Sánchez; Leandro Vella, Alfredo Ramírez, Cristian Vega, Pablo Ortega; Diego Jara y Héctor Cuevas.

Chaco For Ever es dirigido por un viejo conocido en el Oeste: Luis Medero.

Son cinco las variantes que introducirá el entrenador del elenco chaqueño, tomando como referencia el 1-2 del sábado ante Gimnasia y Tiro de Salta: Jesús Calderón por Mariano Barale; Matías Grandis por Diego Magno (cinco amarillas); Osvaldo Young por Oscar "Gomito" Gómez; el brasileño Walter De Souza (recuperado de un esguince de rodilla) por Lisandro Alzugaray; y Lucas Rivero por Pablo Villalba Fretes (molestia en el gemelo).

For Ever está último en el grupo y necesita recuperarse, más allá de que ya no tiene chances de clasificar al pentagonal por el primer ascenso y deberá aguardar los play off para luchar por la segunda posibilidad de llegar al Nacional "B". Será un lindo partido para seguir de cerca en el Oeste.