¿Qué estudia la Neuropsicología? (segunda y última parte)

Hoy 07:57 -

¿Qué utilidad tiene la Evaluación Neuropsicológica?

Los resultados de los tests neuropsicológicos son útiles en una variedad de situaciones: n Como característica general, la evaluación puede ayudar a identificar debilidades en áreas o funciones específicas (problemas de memoria vs. problemas de atención, por ejemplo). n Es especialmente útil para identificar la presencia y naturaleza de trastornos cognitivos precoces o leves. Tiene una gran sensibilidad para detectar problemas leves de memoria que de otra manera podrían no ser obvios. Muchas veces, cuando los problemas son muy sutiles, la evaluación neuropsicológica es la única herramienta que permite detectarlos. Por ejemplo, el perfil neurocognitivo puede ayudar a determinar si los cambios de memoria son cambios normales debidos a la edad, o son más bien el reflejo de un trastorno neurológico. n Cuando se diagnostica una demencia, el perfil neurocognitivo permitirá tipificar si se trata de una enfermedad de Alzheimer, una demencia fronto-temporal, una demencia vascular, etc. n La evaluación puede ser útil también para identificar problemas asociados con enfermedades médicas que pueden afectar la memoria y la atención, como la diabetes, las enfermedades metabólicas o infecciosas, o el alcoholismo. n Los resultados de las pruebas también pueden servir para ayudar a distinguir entre diversas enfermedades, lo cual es importante porque el tratamiento apropiado depende de un diagnóstico preciso. Diferentes enfermedades darán como resultado diferentes patrones de puntos fuertes y débiles en las pruebas. Por lo tanto, los resultados pueden ser útiles para determinar cuáles áreas del cerebro podrían estar involucradas y de qué enfermedades podría tratarse. Por ejemplo, las pruebas pueden ayudar a diferenciar entre la enfermedad de Alzheimer, un accidente cerebro vascular y la depresión. n La evaluación neuropsicológica permite también clarificar las causas de un trastorno cognitivo dado (p.ej. depresión u otro trastorno emocional-conductual vs. patología cerebral). n El desempeño de un paciente en las pruebas puede servir para planificar tratamientos, tomando como base los puntos fuertes para compensar las debilidades. Los resultados ayudan a identificar cuáles problemas deben ser los objetivos del trabajo y cuáles estrategias hay que usar. Por ejemplo, los resultados de las pruebas pueden ayudar a planificar y monitorear la rehabilitación o a realizar el seguimiento de la recuperación de destrezas después de un accidente cerebro vascular o de un traumatismo de cráneo. n Los estudios han demostrado cómo los puntajes en pruebas específicas se relacionan con capacidades de funcionamiento en la vida cotidiana, como administrar el dinero, manejar el auto o estar en condiciones de retomar el trabajo. Los resultados obtenidos ayudarán al neuropsicólogo a entender y anticipar qué problemas podría tener el paciente en su vida diaria y tomar los recaudos necesarios. n Por otra parte permite evaluar los efectos de una cirugía, en caso de cirugía de la epilepsia, hidrocefalia, tumores, edemas cerebrales, etc. n Es también útil para evaluar los efectos de la toxicidad de ciertas terapias farmacológicas (como en enfermedad de Parkinson, epilepsia, esquizofrenia, p.ej.) y no farmacológicas (p.ej., terapia electroconvulsiva).