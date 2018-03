Vio a su novia besándose con otro y se sacó una selfie

Hoy 22:39 -

En las últimas horas, se viralizó la foto de Mariano, un joven que sorprendió a su novia besándose con otro hombre en una fiesta. Ante la situación, lejos de enojarse se tomó una selfie con la pareja que se “mataba” a besos.

“Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta“, escribió el joven en su perfil de Twitter. La novia se enteró de lo sucedido recién al día siguiente y trató de comunicarse con él para explicarle lo sucedido.

“Mi amor no sé cómo hablarte, de verdad no paro de llorar. Te quería pedir perdón, perdón en serio, estaba en pedo y el gordo me insistió un montón, me dijo una banda de cosas y no sé cómo llegué a eso. Nunca quise lastimarte de verdad y que hayas estado ahí y te lo hayas tomado con humor me explota la cabeza. Encima se viralizó y no quiero que quedes así, yo te amo y quiero estar con vos”, le dijo la jovencita.

Una vez que el joven la desbloqueó en el WhatsApp, ella continuó con las explicaciones:

“Buenos mirá, la cosa fue así. Nosotros acordamos ir juntos a la fiesta, pero no sé qué paso, yo esperándote y me puse en pedo. Cuestión que el pibe me rompía todo el tiempo las bo… que me quería dar, que me vaya con él y te deje a vos, etc. No sé en qué momento llegaste, no tengo ni la más p… idea de cuándo mi… sacaste la foto y ni me acuerdo cuando me subí a tu auto. Me llevaste a casa, todo bien, pero cuando me desperté y vi el tuit me enojé porque no era necesario que lo subas y me dejes mal frente a mucha gente mandándome bien a la mi… cuando en sí el que provocó todo fue el pibe”.

La respuesta del joven fue épica: “Te podrías haber esmerado más. Besos”. Y cerró: “Gracias a todos por la onda y sus mensajes la verdad que hicieron que todo sea más leve. Para sacar toda duda, después de la fiesta y en el estado en que ella estaba la tuve que llevar a la casa. Pero bueno creo que cualquiera lo haría”.