Desalineado se quedó con el Clásico Día de la Mujer

Fotos TRIUNFO En una gran demostración de velocidad, Desalineado cruza el disco en soledad en la cita central.

12/03/2018 -

Desalineado se alzó con el mano a mano en el Clásico Día Internacional de La Mujer sobre 340 metros, en lo que fue ayer la segunda jornada del 2018 en el Hipódromo 27 de Abril. Con la monta de Igor Furtado, el SPC venció a Nedved y le sacó 3 cuerpos.

El evento reunió a una multitud debido a que la entrada general tiene un costo de $50 y puede disfrutar la familia.

Clasificación. Primera carrera, premio Clásico Interior Provincial (300 metros): 1) Inteligencia Zen; 2) Ibeque; 3) Aquiles; 4) Dartagñan; 5) Tanguito; 6) Carnicero. Segunda carrera, premio Día de La Vida Silvestre (300 m); 1) Camionero; 2) El Sirio; 3) El Guty.

Tercera, premio Juana Azurduy (500 metros): 1) Dorisforo; 2) Equation; 3) Che Hot; 4) Cheerwine; 5) Mi Violín; 6) Filtrado; 7) Hércules Parade.

Cuarta, premio Día del Transporte (400 metros): 1) Turquito; 2) Forty Libre; 3) Alma de Titán.

Quinta carrera, premio Día del Diplomáticp (1100 m): 1) Dancing Child; 2) Josema; 3) Solución Blanc; 4) Stay Bendito; 5) El Cañadense; 6) Gran Perillo; 7) Kinetic Force. Sexta carrera, premio Día de la Seguridad (1200 m): 1) Venetian Island; 2) Crockett; 3) Hi Gone West; 4) Mal Sueño. Séptima fecha, premio Día de Teatro (1200 m): 1) Perfect Ávila; 2) Mic Birthday; 3) Zensational You; 4 Makal; 5) Candy Gus; 7) Ke Kerés.

Octava carrera, premio Día de Las Escuelas de Frontera (325 m): 1) Rerential; 2) Negro al 20; 3) Hoy Por Ti; 4) Elius. Novena carrera, premio Día del Escultor (400 m): 1) Mida’s Run; 2) News Report; 3) Butteler; 4) Polines Cap; 5) Any News. Undécima carrera, premio Especial Día de Los Hermanos (320 metros): 1) Santa Mía; 2) Basilisco; 3) Anchorena; 4) Alilo Cap.