"Sabíamos que en cualquier momento lo ganábamo

Fotos DESPLIEGUE. Como en cada partido, "Kichu" Díaz fue un arma ofensiva más de Central Córdoba. Y convirtió el gol que selló la clasificación.

12/03/2018 -

"Estoy muy contento, el grupo se lo merecía por el trabajo y el partido que había hecho. Se dio el partido que habíamos pensado en la semana, lo que habíamos trabajado. Lo fuimos a buscar de entrada, no se dio el gol rápido pero sabíamos que iba a llegar y por suerte se dio", dijo Cristian Díaz al salir del vestuario. El autor del gol del triunfo ferroviario recordó esa jugada: "Unos minutos antes había estado en la misma situación y busqué una pared pero no se dio y salieron ellos de contra. Esta la pude controlar y no lo dudé, por suerte entró".

El "Kichu" jamás dudó que llegaría la victoria. "Costó por el hecho de no marcar, porque generamos muchísimas situaciones. El equipo fue intenso en todo momento, lo buscó por todos los métodos así que contento porque lo merecíamos y nos pudimos quedar con los tres puntos", sostuvo. "Por ahí la ansiedad te lleva a equivocarte y desordenarte pero en todo momento fuimos un equipo ordenado, no sufrimos grandes inconvenientes y tuvimos siempre el partido controlado. Sabíamos que en cualquier momento lo ganábamos", agregó.

El lateral había recibido antenoche el permiso del DT para dejar la concentración porque su hijo estaba enfermo. Y a él le dedicó el gol: "Lo primero que pensé fue en mi hijo. No pasé una buena noche, por suerte ya está bien y el gol fue dedicado para él".

Díaz no quiere saber nada de relajarse. "Nos queda un partido, este equipo nunca va a ver que pasa, vamos a trabajar en la semana para ir a ese partido y tratar de traernos los tres puntos como siempre", señaló.

De cara al Pentagonal, dejó un mensaje para los rivales. "Sabemos que en la otra zona hay grandes equipos y que se hacen fuertes, pero nosotros confiamos en lo nuestro y tenemos con que ir al pentagonal", concluyó.