Hugo Moyano se acerca al kirchnerismo: participará de actividad de Unidad Ciudadana

12/03/2018 -

El líder camionero Hugo Moyano participará hoy de una actividad en un teatro porteño junto a dirigentes del kirchnerismo y de otros sectores del peronismo. La cita, en las que se proyectarán fragmentos de la película "Sinfonía de un sentimiento" de Leonardo Favio, tendrá lugar este lunes a las 19 en el ND Teatro (Paraguay 918) y forma parte de los movimientos que vienen ensayando distintos espacios identificados con la tradición justicialista para confluir en una construcción colectiva de cara a las elecciones del año que viene. Con la excusa de la celebración de los 45 años del triunfo peronista de 1973 encabezado por Héctor Cámpora, el gremio de Camioneros -impulsado por Pablo Moyano- organizó un encuentro al que concurrirán el jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, y sus pares Hugo Yasky, Daniel Filmus, Cristina Álvarez Rodríguez y Hugo Yasky. También invitaron a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; los ex diputados nacionales Teresa García, Juliana Di Tullio y Omar Plaini; y los dirigentes peronistas Alberto Fernández, Fernando "Chino" Navarro y Ginés González García. Además están confirmados referentes de la cultura afines al kirchnerismo como la ex ministra de Cultura Teresa Parodi, Alejandro Dolina, Adriana Varela, Leonardo Sbaraglia, Cristina Banegas, Fernando "Coco" Sily, y Mex Urtizberea. Luego de apoyar la candidatura presidencial de Mauricio Macri y de acompañar en silencio los primeros meses de la gestión de Cambiemos, Moyano comenzó a tomar distancia del oficialismo, pero no fue hasta este año que hizo explícita la ruptura. El 21 de febrero pasado, encabezó un multitudinario acto en el centro porteño con un discurso incendiario contra el Gobierno, que dejó a las claras la vuelta a la centralidad política de un dirigente que había sido protagonista del movimiento obrero en distintos momentos de la historia reciente.