Fotos Para la Anses los que cobraron una pensión trucha deben ser detenidos

12/03/2018 -

La Anses quiere ir a fondo con la causa por la estafa millonaria al organismo previsional, a través del cobro indebido de pensiones por parte de personas que se casaron con jubilados fallecidos. Es por ello que hoy que Natalia Neme, gerente de la Unidad de Atención Integral (Udai) local, y el director de Asuntos Penales de Anses Central, Andrés Gutiérrez, harán una presentación en el Juzgado Federal donde pedirán ser querellantes en la causa que desde hoy estará exclusivamente bajo la órbita federal (ver nota aparte). Es que como se recordará, ya hay seis detenidos por parte de la Justicia provincial en una causa que investiga los delitos de "falsificación material e ideológica de instrumentos públicos, destinados a modificar la identidad de las personas". Ellos son Celeste y Héctor Lucatelli, y Paola Conte, quienes habrían percibido de manera indebida estas pensiones producto de un matrimonio inexistente con jubilados muertos. Para ello se habrían utilizado para hacer los trámites en la Anses, actas de matrimonios apócrifas. Los otros tres detenidos son Graciela Saad y Luis César Cortez, y el abogado Marcos Chazarreta, todos empleados de la Anses. En tanto, hay un prófugo que tendría un rol clave ya que es el segundo jefe en la Udai local: Luis Manuel Paz. Pero la lista de detenidos podría ampliarse ya que para la Anses, además de los hermanos Lucatelli y Paola Conte, también tendrían que estar tras las rejas otras 20 personas que están perfectamente identificadas y que habrían percibido las pensiones "truchas" en perjuicio del organismo previsional. Consultado sobre si tendrían que estar detenidos los demás "beneficiarios" que cobraron estas pensiones, Andrés Gutiérrez, señaló la semana pasada: "Entendemos que sí, no hay dudas en este caso que corresponde (la detención) para quienes han promovido estas pensiones a sabiendas que no correspondían, más cuando uno puede ver la diferencia de edad, entre el beneficiario y el supuesto fallecido (el titular de la jubilación)". "Acá hay gente que cobró y gente que facilitó el fraude", apuntó Gutiérrez, por lo que no destacó que se realicen más detenciones en el marco de la causa. Daño patrimonial Las autoridades de la Anses también habían señalado que producto de una investigación interna se detectaron 26 casos de estafa, de los cuales 23 poseen beneficio (entre ellos los Lucatelli y Conte), dos se encontraban en curso de pago y uno fue denegado, que se gestionaron entre los años 2013 y 2014. Esto produjo un perjuicio patrimonial al Estado que supera los $ 15 millones y medio. No obstante, Neme y Gutiérrez habían apuntado que los casos sospechosos serían más de 500, por lo que la estafa podría superar este monto.