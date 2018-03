Fotos Investigación: la Justicia local declinó competencia

12/03/2018 -

Otra de las importantes novedades en torno a la causa por la estafa millonaria a la Anses, es que la Justicia provincial se declaró incompetente para continuar con las investigaciones. De esta manera y tal como lo había adelantado EL LIBERAL, la causa quedará en manos de la Justicia Federal. Es por eso que hoy llegarán al Juzgado Federal todas las actuaciones (los secuestros de documentación y equipos informáticos y tecnológicos para almacenamiento de datos, y los testimonios tomados). El viernes a última hora, en una audiencia, el fiscal Julio Carmelo Vidal y el juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, se declararon incompetentes ante un planteo de inhibitoria de la Anses (lo presentaron Neme y Gutiérrez). Además, entendieron que el perjuicio es contra un organismo nacional donde ya no tienen competencia. Esta situación (la declinación de competencia) ya fue notificada a la Justicia Federal y a los seis detenidos que tiene la causa que se tramitaba en el fuero penal provincial y que había originado por una denuncia que interpuso el Ministerio de Justicia de la Provincia a través de la Oficina Anticorrupción. Actuación de oficio Fuentes judiciales rescataron que pese a que no se había realizado una denuncia desde la Anses en la Justicia Federal, el juez federal Guillermo Molinari ordenó a la fiscal federal general, Indiana Garzón, que iniciara una investigación de oficio. Esta causa comenzó a moverse en el Juzgado Federal y lo más resonante fue el pedido que hizo un abogado de un empleado de la Anses involucrado, de acogerse a la figura del "arrepentido". Esta persona brindaría datos importantes para revelar la trama de la estafa a la Anses y quiénes serían los máximos responsables. Ad emá s , a h o ra q u e tiene la causa en su órbita, no se descarta que en los próximos días se produzca la indagatoria a los seis detenidos