Eduardo Buzzi: "Bastante han cambiado las cosas"

12/03/2018 -

El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi destacó que ‘bastante han cambiado las cosas’ en una década, al recordar la resolución 125 del gobierno de Cristina Kirchner. Dijo que en la actualidad ya no hay que lidiar con un Gobierno que considera a los dirigentes del campo como ‘enemigos’ sino como ‘aliados’.

Hemos tenido reclamos en aquel momento, resistencia a la confiscación autoritaria que significaba la 125. Instalamos una agenda y del 2015 para acá parte de eso se pudo lograr’, ponderó.

Por su parte, el ex presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, se refirió al ‘éxito’ que tuvo el lock out de los productores rurales y consideró que si bien esa rebelión no generó réditos económicos, ‘significó un quiebre muy importante’ en la relación del campo con la sociedad.