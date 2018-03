"Una vez una actriz se quejó porque le mordí un labio"

12/03/2018 -

En diálogo con el ciclo "Agarrate Catalina" de Catalina Dlugi, Arnaldo André habló de las escenas de besos y su manera de encararlas: "En mi época, yo besaba con todo, no con la lengua pero sí con el cuerpo. Nunca hubo problemas con eso. Es de cada uno. El límite es la incomodidad del otro. Una vez en Venezuela una actriz se quejó porque le mordí un labio, luego fui a pedirle disculpas y ella aceptó". En relación al caso Darthés, reflexionó: "No me he comunicado con él, sin embargo, no me puedo meter en estas situaciones que surgen ahora, porque no lo entiendo".