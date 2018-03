Fotos "Dije wow ¿por qué me llamaste a mí, habiendo tantas actrices?"

12/03/2018 -

¿Cómo te llegó el proyecto de ‘Edha’? Juana Viale: Me suena el teléfono un día, Daniel Burman está del otro lado y me pregunta si nos podíamos juntar porque me quería hacer una propuesta. Nos juntamos y me contó acerca de esta diseñadora de modas. En una primera instancia no supe que era para Netflix, fue como una propuesta medio general, pero no mucho después me empecé a involucrar, me empecé a juntar con Dani y le empezamos a dar forma, a buscar a los otros personajes. ¿Cómo fue esa dinámica con Burman? JV: Cuando me llamó dije ‘wow, ¿por qué me llamaste a mí, habiendo tantas actrices?’ y me dijo ‘porque considero que vos sos la actriz para hacer este personaje’. Dani es una persona maravillosa para trabajar, es el director que cualquier actor o actriz querría tener. Sabe liderar muy bien y al momento de armar te consulta mucho, te sentís muy partícipe. ¿Pudiste hacer aportes en la construcción del personaje? JV: No sé si aportes, pero te pregunta mucho. No es una persona que sienta que ser director implica tener la verdad absoluta. Sí la última palabra, pero no la verdad. Entonces todo fue muy conversado y me encantó. Con Daniel conocí un ser humano maravilloso.