Meterse en la piel de un personaje complejo

12/03/2018 -

¿Y qué trabajo fuiste haciendo para meterte en la piel de Edha? JV: Tiene muchas aristas, no es un personaje plano. Tiene una parte muy interesante que es la parte psicológica, por un trauma infantil que la llevó a relacionarse de maneras diferentes con su padre, con su hija, con el padre de su hija, con el mundo exterior. Después está la parte del diseño; tuve que meterme en talleres para ver cómo era, aprender origami porque ella hace figuras de papel, ir a una fonoaudióloga para marcar un tono de voz, tomar clases de dibujo. ¿Cómo ves la multiplicación en cine y series de papeles protagónicos femeninos fuertes en la actualidad, de mujeres que como Edha tienen un argumento que supera la mera posibilidad de un romance? JV: No sé, yo creo que la Mujer Maravilla es un personaje que tiene muchísimos años. No es de ahora. ¿No creés que ahora hay un mayor espacio para otra femineidad en la ficción? JV: Creo que hay mujeres fuertes a lo largo de toda la historia, desde Juana de Arco, Sor Juana Inés de la Cruz, Mariquita Sánchez de Thompson, nombres que me vienen ahora a la cabeza. Creo que desde que el mundo es mundo la mujer ha tenido mucho protagonismo. El tema es quién lo quería ver. Ahora son más bienvenidos ese tipo de relatos. JV: Quizás hay velos que se están cayendo, siempre hubo mujeres fuertes