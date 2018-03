Fotos No/Se casaron la "China" Suárez y Benjamín Vicuña

12/03/2018 -

Ni dos horas duró la emoción que ya la bajaron. Ángel de Brito desmintió el casamiento de Eugenia la "China" Suárez y Benjamín Vicuña y reveló cuándo será en realidad. "Finalmente, no se casaron. Bautizaron a Magnolia", contó el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Y reveló: "En primavera se casan con iglesia y fiesta. Contado por los protagonistas". Los sitios de las noticias del corazón se hicieron eco contando que a un mes de haberse convertido en padres de Magnolia, la pareja decidió sellar su amor con una celebración íntima en Carmelo, Uruguay. Primero fue Angel de Brito quien contó que la "China" y Benjamín estaban "ensayando" para su casamiento; sin embargo, la periodista y productora uruguaya Ana Laura Román confirmó la inesperada noticia, según publicó el portal Exitoína. "¡Se casaron la China Suárez y Benjamín Vicuña en Uruguay!", anunció la periodista junto a una foto que muestra a los actores junto a su pequeña hija y dos amigos. Luego, el conductor de LAM tuiteó: "El amigo que publicó la foto en Instagram ya la sacó. Jajajajaja". El amigo de la "China" que sorprendió a todos con la noticia fue Tomás Garrahan, quien además, había publicado en Instagram Stories una foto de la pareja en una capilla. U n día atrás, la "China" había celebrado su cumpleaños junto al actor, sus hijas y los amigos más íntimos. Finalmente, fue falsa alarma. ¿Amor eterno o hasta que dure? Poco antes de la falsa primicia, el actor se sinceró al hablar de su relación con la actriz, cuando le preguntaron si su amor con la "China" Suárez es para toda la vida, a lo que respondió: "Nadie es dueño de su destino". Vicuña dio una entrevista en la que llenó de elogios a la "China" Suárez, pero sorprendió cuando le preguntaron si creía que su vínculo amoroso era para siempre. "¿Sentís que es para toda la vida esta relación? Sé que tal vez te estoy preguntando algo peligroso", le preguntó Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez). "Mirá, toda la vida, más que peligroso, realista. Toda la vida es hoy, toda la vida es este momento y en ese sentido obviamente que uno sueña con acompañarse por siempre", aseguró el actor. "Nadie puede ser dueño de su destino, no podemos ser tan omnipotentes de creer que sabemos y conocemos algo. Esa es la idea de los compromisos, la idea de la familia", finalizó Vicuña.