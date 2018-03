Francisco iniciará su 6º año como Papa con el desafío de Rusia y China

Fotos AUTORIDAD. Francisco cumplirá un lustro como Pontífice y ya es ampliamente respetado por toda la comunidad internacional.

EL VATICANO. Luego de un primer lustro con mediaciones, viajes y escritos que le fueron otorgando creciente autoridad en la comunidad internacional, el papa Francisco inicia mañana su sexto año como pontífice con dos desafíos que podrían definir a 2018 como el año de la "Ostpolitik" (del acercamiento de Alemania Federal a Europa del Este) de la Santa Sede: China y Rusia.

Desde su elección el 13 de marzo de 2013, el balance cuantitativo asegura que Francisco escribió dos encíclicas (Lumen fidei en 2013 y Laudato si en 2015); dos exhortaciones apostólicas (Evangelii gaudium en 2013 y Amoris Laetitia en 2016), que hizo 22 viajes fuera de Italia en los que visitó 33 países y que creó 60 cardenales de los cinco continentes.

Embanderado en lo que el jesuita Antonio Spadaro definió como "la geopolítica de la misericordia", ya a los pocos meses de su pontificado Jorge Bergoglio dio claves de la importancia que tendría la política internacional para su magisterio.

Su primer viaje fuera de Roma fue en julio de 2013 a Lampedusa, una isla del sur de Italia, donde llegó para iniciar la visibilización de la crisis de refugiados y migrantes, especialmente en el Mediterráneo, que lo tiene como uno de sus grandes denunciantes globales.

La protección de los cristianos en general que invocó en esa oportunidad, y que repitió luego en cada pedido por Medio Oriente, marca otro de los pilares de su pontificado.

En el ámbito internacional, su irrupción definitiva como mediador fue a fines de 2014, cuando se anunció el inicio del "deshielo" entre Cuba y EE.UU.

Con acciones y mensajes claros para América, Medio Oriente y la Unión Europea, Francisco aparece decidido en 2018 a ir más al oriente.

Luego del histórico encuentro entre Bergoglio y el patriarca ortodoxo Cirilo en La Habana en febrero de 2016, la relación entre la Santa Sede y Moscú parece haberse encaminado en sus dos carriles: el religioso y el político. En el país más grande del mundo viven sólo unos 800.000 católicos... pero más de 80 millones de cristianos de la Iglesia Ortodoxa rusa.

En septiembre de este año, Francisco dará otro pequeño paso hacia Moscú con una visita a Estonia, Lituania y Letonia.

El "caso chino" es aún más complejo, ya que la Santa Sede y el gigante asiático no tienen relaciones diplomáticas desde la revolución maoísta, en 1951. Francisco no se ha cansado de expresar su voluntad de ser el primer pontífice en visitar el país, tras haberse convertido en el primero en sobrevolarlo, en 2014, un beneficio que no recibió Juan Pablo II en 1989.

