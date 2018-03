Video | Cinco muertos al caer un helicóptero en Nueva York

Hoy 07:14 -

Un helicóptero modelo Eurocopter AS350, de la empresa Liberty Tours, que realizaba giras fotográficas en los alrededores de Nueva York se estrelló en el East River enla noche de ayer.

Seis personas protagonizaron el accidente: el piloto de la nave logró escapar, tres personas fueron rescatadas y trasladadas en condiciones críticas a un hospital de la zona, donde luego murieron; y dos personas perdieron la vida en la nave. La información fue constatada por autoridades locales.

Según reportó la unidad de bomberos de Nueva York, el helicóptero estaba sumergido por completo cuando los oficiales arribaron al lugar para socorrer a los accidentados. "Los buzos trabajaron muy rápido, lo más rápido que pudieron", escribieron en la cuenta oficial de Twitter.

