Guido Süller, sobre el aborto: "A algunas mujeres hay que ligarles las trompas"

El debate por la legalización del aborto hizo que muchos famosos y personalidades de la política, entre otros, se pronunciaran al respecto. Guido Süller, siempre tan directo, brindó su opinión y generó polémica.

"El tema del aborto me parece que es un tema muy difícil. Sé que es una vida y me parece que tendría que ir por otro lado. Yo soy más nazi... por el ligamiento de trompas, por estas mujeres que no pueden tener 12 hijos y después están en los semáforos mendigando y a la noche afanándote", comenzó Guido en el ciclo Crónicas De Lirio, por Crónica Televisión.

Y continuó: "A esas personas hay que ligarles las trompas o tiene que haber métodos anticonceptivos para evitar el aborto, porque prohibido como está ahora se sigue realizando igual pero en condiciones insalubres".

El hermano de Silvia Süller mencionó que un aborto clandestino puede derivar en la muerte de una persona, una infección o "cualquier cosa". Entonces, opinó que es mejor que se legalice la práctica, porque de ese modo se van a tomar "las medidas asépticas necesarias para que las chicas no se enfermen, no se mueran y no sea un delito".

Al ser consultado por la relación entre la ligadura de trompas y la clase social, respondió: "El ligamiento de trompas una persona adinerada va y se lo hace. Una chica pobre no puede hacérselo y por eso tiene que ver con el bolsillo. Amén de que sí es una realidad que una persona adinerada no tiene 12 hijos, por lo menos no que yo sepa".