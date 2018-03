Captan un extraño sonido en un glaciar antártico

Hoy 15:33 -

Un científico del laboratorio de la Universidad de Rochester, Peter Neff, publicó en su cuenta de Twitter un video donde se oye un sonido muy particular al lanzar un bloque de hielo a un hoyo de 90 metros que se encuentra un glaciar antártico.

El video es parte de sus investigaciones y consiste en hacer una serie de perforaciones para extraer núcleos de hielo que aporten pistas de los patrones del cambio climático. El sonido se asemeja al sonido que utilizan las películas de acción cuando una bala pasa rozando a algún personaje.

El posteo fue reproducido por más de cinco millones de usuarios y obtuvo más de 16 mil comentarios.

Sound ON



When #science is done, it's fun to drop ice down a 90 m deep borehole in an #Antarctic #glacier . So satisfying when it hits the bottom.



Happy hump day. pic.twitter.com/dQtLPWQi7T