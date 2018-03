La UIA y el Gobierno acordaron profundizar el diálogo

12/03/2018 -

El Gobierno recibió hoy a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su titular, Miguel Acevedo, y ambas partes acordaron profundizar el diálogo en "mesas sectoriales" de las que participaría el presidente Mauricio Macri, representado hoy por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Tras el encuentro en Casa Rosada, al que asistieron también los vicepresidentes de la UIA Daniel Funes de Rioja y Luis Betnaza, Cabrera y Acevedo realizaron juntos declaraciones a la prensa, en un gesto de distensión tras los cruces que habían erosionado la relación en los últimos días.

"Fue una charla larga, franca y abierta, y la verdad es tenemos muchísimas coincidencias para trabajar juntos mirando hacia el futuro. La verdad es que no había un problema y sigue sin haberlo, y la idea es profundizar los acuerdos sectoriales", resumió el ministro.

Acevedo, en tanto, sostuvo que el encuentro fue "mucho más largo" de lo que él esperaba, y consignó que acordaron trabajar "más en conjunto con el Gobierno" para atender tanto las cuestiones de "largo plazo" como la "coyuntura".

También aseguró que han "encontrado un enorme acompañamiento" de la administración nacional para "salir a competir en el exterior" y "ganar mercados que la Argentina tenía, que se han cerrado y hay que volver a recuperar", aunque aclaró que eso no se logra de "un año para otro" porque "lleva tiempo".

Al ser consultado por el dólar, el industrial señaló que lo importante "no es su nivel sino la previsibilidad que podamos tener en el tipo de cambio", y que para "ser competitivos" también se necesita trabajar en conjunto entre "el sector público y el privado".

"Ahora hay una luz de esperanza para poder" realizarlo "en una relación mucho más estrecha", apuntó.

El ministro Cabrera, que hace unas semanas había tildado de "llorones" a los empresarios, desmintió que también les haya pedido más inversiones, al señalar que el Gobierno entiende que "la inversión la tiene que hacer un empresario que está convencido de que va a tener rentabilidad, y nunca le exigiríamos a alguien que haga una inversión".

Sobre el temario expuesto por la UIA y que fue el principio de las tensiones entre ambos, Cabrera señaló que "el problema del comercio internacional en la Argentina está mucho más focalizado en la falta de exportaciones que tenemos que en las importaciones", sobre las que dijo que están por "debajo de años anteriores", y que en su mayoría se trata de "importaciones que le hacen bien a la industria".

El directivo de la UIA, por su parte, dio su versión sobre el tema: “La industria en sí es bien heterogénea: tenemos sectores a los que la importación toca más fuerte que a otros y eso lo vamos a tener que trabajar".

El presidente Mauricio Macri, quien se encontraba reunido al mismo tiempo con su par de Croacia, Kolinda Grabar Kitarovic, no estuvo presente en el encuentro, pero según el propio Cabrera, esta mañana le "ratificó su compromiso con la industria" y le pidió, "en particular, participar de algunas de estas mesas en las que él quiere estar personalmente", y que sólo falta "ponerle fecha a su asistencia".

Acevedo no quiso responder sobre si hubo aclaraciones sobre los dichos del ministro o la frase de Macri que trascendió tras una reunión de gabinete, la semana pasada, en la que mencionaba a Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner, pero incluso se animó a bromear al afirmar, entre risas, que había llevado los pañuelos de papel, pero que "no hizo falta" usarlos durante el encuentro.

"No hizo falta aclarar el tema. Lo que sí se habló es que hemos entrado en un período distinto a lo que teníamos anteriormente en un país que ahora es mucho más abierto al mundo. Y debemos hacerlo con mucha inteligencia y empezar a trabajar. Lo que dice el ministro sobre competividad es justamente para poder empezar, no solamente en el mercado interno, sino en trabajar para exportar", dijo.

Puntualmente, sobre las mesas sectoriales, dijo que su objetivo será trabajar sobre las "cadenas de valor" y trabajar desde ahí la producción, tanto de las "pymes como de las grandes empresas", para ver "cuáles son los problemas que tenemos en cada sector y ver donde tenemos las mejores ventajas para seguir produciendo", concluyó.