CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Marzo 2018
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
13/03/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
18.00 MAR DE AMORES
19.00 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 SANDRO DE AMÉRICA, LA
SERIE
00.45 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 GRANDES DE NUESTRA
CULTURA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DULCE Y SALADO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS
VS. DEFENSORES DEL SUD
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN )
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
23.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO VS. BOCA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA
CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 DETECTIVE POR ERROR
07.39 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE
PELÍCULA
08.02 DANIEL EL TRAVIESO
09.54 EL HIP HOP ESTÁ QUE ARDE
11.44 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE
PELÍCULA
12.08 DIARIO DE UNA PASIÓN
14.29 EL CÓDIGO ENIGMA
16.46 KING KONG
20.17 PARQUE JURÁSICO III
22.00 TRES TIPOS DUROS
23.47 LA DAMA DE ORO
TCM
08.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.48 LA NIÑERA
09.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
11.18 LA NIÑERA
12.08 TONTO, TONTOS Y RETONTOS
13.51 ETERNAMENTE AMIGAS
16.08 MI PRIMER BESO
17.59 TOOTSIE
20.09 ORO Y CENIZAS
22.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3
23.43 LÍNEA MORTAL
TNT
06.51 AÑO NUEVO
08.55 EL INCREÍBLE BURT WONDERSTONE
10.37 JACK, EL CAZAGIGANTES
12.34 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
14.48 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
16.22 DINOSAURIO
17.48 MALÉFICA
19.29 EL DESTINO DE JÚPITER
22.00 LA GRAN AVENTURA LEGO
23.51 LA BATALLA DE RIDDICK
01.59 PROYECTO X
SPACE
06.00 SPOILER ALERT
06.21 ENTRE DOS FUEGOS
08.21 PERSECUCIÓN
10.08 EL AVISPÓN VERDE
12.27 EL PROTEGIDO
14.32 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
16.51 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
18.56 STALINGRAD
21.34 TORMENTA DE FUEGO
CINECANAL
10.37 GARFIELD. LA PELÍCULA
12.00 CARTAS A JULIETA
13.52 AVATAR
16.47 GET A JOB
18.17 LOS ÚLTIMOS SOBREVIVIENTES
20.00 YO ANTES DE TI
22.00 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ONCE UPON A TIME
13.00 MARVEL’S RUNAWAYS
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 MARVEL’S RUNAWAYS
22.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S)353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “THE
DISASTER ARTIST”.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+MARTES 13, A LAS 21.30, MAGALÍ TAJES PRESENTARÁ SU UNIPERSONAL
“LOS OTROS”.
+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN
VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN
EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.
COM.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 17, A LAS 23, TANGO AQUÍ Y AHORA, CON ROBERTO
CÁCERES, ROCÍO JORGE (VIOLÍN), ELVIRA RUSSO (VIOLA), ANDRÉS
VÁZQUEZ (BANDONEÓN), CLAUDIO BARRIONUEVO (CELLO), DANGERO
PONCE (BAJO), Y MARCELO RAIMUNDI (PIANO, DIRECCIÓN MUSICAL Y
ARREGLOS).
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A
“RATA BLANCA”
CINES
SUNSTAR
PANTERA NEGRA (3D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
18:30 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
21:50 (Subt)
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS
(2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)
17:40 (Cast) 19:50 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
22:10 (Subt)
TROPA DE HÉROES (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
OPERACIÓN RED SPA RROW
(2D):
SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
17:15
DESEO DE MATAR (2D):
POLICIAL, DRAMA (+ 13 AÑOS)
20:00 (Cast) 22:25 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
17:30 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA CASA
WINCHESTER (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA MALDICIÓN DE LA CASA
WINCHESTER APTA 13 C/ RESERVA
CASTELLANO 2D
20.30 (TODOS LOS DÍAS)
TROPA DE HÉROES APTA 13
C/ RESERVA ESTRENO CASTELLANO
2D
19.50, 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA
APTA 13 AÑOS, CASTELLANO 2D
17.30, 22.40 (TODOS LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D
17.40 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D
18, 20.40, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)