CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Marzo 2018

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

13/03/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 SANDRO DE AMÉRICA, LA

SERIE

00.45 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 GRANDES DE NUESTRA

CULTURA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MUJERES DE NEGRO

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DULCE Y SALADO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS

VS. DEFENSORES DEL SUD

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN )

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. BOCA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA

CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 DETECTIVE POR ERROR

07.39 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE

PELÍCULA

08.02 DANIEL EL TRAVIESO

09.54 EL HIP HOP ESTÁ QUE ARDE

11.44 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE

PELÍCULA

12.08 DIARIO DE UNA PASIÓN

14.29 EL CÓDIGO ENIGMA

16.46 KING KONG

20.17 PARQUE JURÁSICO III

22.00 TRES TIPOS DUROS

23.47 LA DAMA DE ORO

TCM

08.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.48 LA NIÑERA

09.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.18 LA NIÑERA

12.08 TONTO, TONTOS Y RETONTOS

13.51 ETERNAMENTE AMIGAS

16.08 MI PRIMER BESO

17.59 TOOTSIE

20.09 ORO Y CENIZAS

22.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3

23.43 LÍNEA MORTAL

TNT

06.51 AÑO NUEVO

08.55 EL INCREÍBLE BURT WONDERSTONE

10.37 JACK, EL CAZAGIGANTES

12.34 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

14.48 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

16.22 DINOSAURIO

17.48 MALÉFICA

19.29 EL DESTINO DE JÚPITER

22.00 LA GRAN AVENTURA LEGO

23.51 LA BATALLA DE RIDDICK

01.59 PROYECTO X

SPACE

06.00 SPOILER ALERT

06.21 ENTRE DOS FUEGOS

08.21 PERSECUCIÓN

10.08 EL AVISPÓN VERDE

12.27 EL PROTEGIDO

14.32 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

16.51 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

18.56 STALINGRAD

21.34 TORMENTA DE FUEGO

CINECANAL

10.37 GARFIELD. LA PELÍCULA

12.00 CARTAS A JULIETA

13.52 AVATAR

16.47 GET A JOB

18.17 LOS ÚLTIMOS SOBREVIVIENTES

20.00 YO ANTES DE TI

22.00 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ONCE UPON A TIME

13.00 MARVEL’S RUNAWAYS

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 MARVEL’S RUNAWAYS

22.00 ONCE UPON A TIME


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S)353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “THE

DISASTER ARTIST”.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+MARTES 13, A LAS 21.30, MAGALÍ TAJES PRESENTARÁ SU UNIPERSONAL

“LOS OTROS”.

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS, EN

VIVO, SE PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN TOPA. LAS ENTRADAS ESTÁN

EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.

COM.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 17, A LAS 23, TANGO AQUÍ Y AHORA, CON ROBERTO

CÁCERES, ROCÍO JORGE (VIOLÍN), ELVIRA RUSSO (VIOLA), ANDRÉS

VÁZQUEZ (BANDONEÓN), CLAUDIO BARRIONUEVO (CELLO), DANGERO

PONCE (BAJO), Y MARCELO RAIMUNDI (PIANO, DIRECCIÓN MUSICAL Y

ARREGLOS).

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO A

“RATA BLANCA”


CINES

SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

18:30 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

21:50 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

(2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)

17:40 (Cast) 19:50 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt)

TROPA DE HÉROES (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

OPERACIÓN RED SPA RROW

(2D):

SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

17:15

DESEO DE MATAR (2D):

POLICIAL, DRAMA (+ 13 AÑOS)

20:00 (Cast) 22:25 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

17:30 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA CASA

WINCHESTER (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

20:00 (Cast) 22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LA MALDICIÓN DE LA CASA

WINCHESTER APTA 13 C/ RESERVA

CASTELLANO 2D

20.30 (TODOS LOS DÍAS)

TROPA DE HÉROES APTA 13

C/ RESERVA ESTRENO CASTELLANO

2D

19.50, 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA

APTA 13 AÑOS, CASTELLANO 2D

17.30, 22.40 (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D

17.40 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D

18, 20.40, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Marzo 2018

También te puede interesar