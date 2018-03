VIDEO | Moreno y Feinmann casi se van a las manos en vivo

Hoy 22:08 -

Durante el noticiero que conduce Mauro Viale, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y el periodista Eduardo Feinmann protagonizaron una fuerte discusión en la que estuvieron a punto de irse a las manos.

“Yo no tengo problema con nadie, los peronistas somos así. Aparte, ¿sabés cómo demostramos que somos? Los periodistas como Feinmann que se pasaban criticando a nuestro gobierno, ¿trabajaban en nuestro gobierno? Sí, se hizo famoso en nuestro gobierno”, expresó Moreno.

Feinmann no sólo le dijo que él ya era “conocido de antes” sino que lo calificó como “el peor funcionario del gobierno” de Cristina Kirchner. “Tu opinión me tiene sin cuidado porque es tan alta como tu altura, y como sos un petisito…”, contestó el ex funcionario.

En ese momento, Moreno se paró y empezó a acercarse al periodista y mientras el personal de seguridad trataba de contenerlo, se insultaban el uno al otro ante la mirada atónita de los presentes.