FÚNEBRES | 13 de Marzo de 2018

13/03/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Flora Miranda

- Monserrat del Carmen Banuera

- Denis Elizabeth Campos (La Banda)

- Miguel Ángel Díaz

- Rosa María Buena (Fernández)

- María Rosa Gola

Sepelios Participaciones

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Dani y acompañan a todos sus familiares y amigos en estos momentos de dolor. Eleva una plegaria en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Giménez participan con dolor su fallecimiento.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Eugenia Ruiz Lescano participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Su esposa Teresa Rodríguez, sus hijos Martín, Adrián, Daniel, Andrés y Mauro Díaz, h. políticos Yolanda, Melisa, Dora, nietos Maylén, Agostina, Karen, Daniela, Morena, Luisina y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en cement. El Descanso. Cob. Caruso Arg. de Seguros. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Arq. Carlos Francisco Jensen participa con pesar su fallecimiento. Reconociendo su inmensa capacidad de trabajo, agradeciendo su amistad, acompaña con fraternal afecto a su familiares.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Raquel López Veloso acompaña a su entrañable amiga Betty y flia. en estos momentos de dolor. Eleva oraciones.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Nos dejó en esta vida, un ejemplo de la cultura al trabajo, con vocación, pasión y amor, su recuerdo perdurará en nuestros corazones. Luis A. Uboldi, su esposa Carolina Paradelo y sus hijas elevan una oración en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Desde Tucumán, María Carolina Moreta Guberville y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. María F. de Wede y flia. acompañan a Cecilia y familia en este gran dolor.

LO BRUNO, SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. "Dios mío en Ti confío, recibe su alma en eterno descanso". Zulema Herrera, sus hijos Diego, Analía, Lucas, David y sus respectivas familias y María Lía Brai participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus, hijos y demás familiares en tan doloroso momento.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Luis Scrimini, Mercedes Urbani acompañan con dolor a sus familiares especialmente a sus queridos hermanos Polo y Chela. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de su matriculada contadora Adriana Alejandra Maldonado. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la contadora Adriana Alejandra Maldonado. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la colega Adriana Alejandra Maldonado. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MIRANDA, FLORA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Su hija en el afecto: Florencia Orellana, su hermana: Norma, part. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PALOMINO, MILAGROS JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Su mamá Juana, hnos. Mario, Ramón, su cuñada, Susana, primos Samuel, Geremías, Manuel, Nayla, Lara, Anabel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs cement. Vuelta la Barranca. Serv. Realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. T. 4219787.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. Jorge Antonio Ávido, su esposa Silvia Barbieri participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. José Ramón Blanco, María Beatriz Castro, hijos y nietas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE MONTERO, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d) Falleció el 8/3/18|. "Que el Señor la ponga en el lugar más lleno de luz". Lucila Soria de Corbalán y familia participan con profundo dolor su partida a la casa del Padre. Se ruega oraciones en su memoria y consuelo para su familia.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Te fuiste buscando el reencuentro con tus afectos más queridos y quienes quedamos en esta tierra atesoramos en el corazón las sonrisas que dibujaste en nuestros rostros con la sencillez de tus actos. Descansa en paz en el regazo de tu esposa, en el abrazo de los amigos que reencontrarás en la eternidad. Aurora Ferreyra de Ávido y Silvia Ferreyra de Wede participan con dolor el fallecimiento de quien fuera dilecto amigo y colaborador de nuestro padre. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, PEDRO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Lucrecia Balzaretti, Rosa Soriano de Carrera y Celsa Soriano de Diaz despiden al querido Pedro con gran afecto recordando los buenos momentos compartidos en la mesa del café. Acompañan a sus hijos en estos momento de dolor y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

VILLARROEL DE CHARY, IRMA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Directores, maestros y supervisor de la zona Nº 31 participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Claudia Chary. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ACOSTA, JOSÉ FRANCISCO (Bacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/13|. Padre querido; al cumplirse 4 años y 9 meses de su fallecimiento, tu esposa Nora Ovejero y tus hijos José, Marcela y Claudia y demás familiares lo recuerdan con el amor de siempre e invitan a la misa que se oficiará en Catedral Basílica hoy a las 9.30 hs. elevan oraciones en su memoria.

PAZ, FLORENCIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/18|. Su esposa Lía, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, agradecen a los encargados de la dirección de Calidad de Vida por la colaboración en tan difícil momento, a todos nuestros vecinos y demás familiares que nos acompañaron en este momento de dolor. Gracias a todos. Invitamos a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

SAYAGO, MERCEDES YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. "Mami: a un mes de tu partida y aún no podemos superar tu ausencia. Nos haces mucha falta, pero nos consuela la idea de saber, que estás descansando en paz. Siempre presente en nuestros corazones". Sus hijos José, Juan Carlos, Gustavo, Eduardo y Karina y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia La Merced, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

PAZ, FLORENCIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/18|. Su esposa Lía, sus hijos Silvia, Leo, María Marta, Ulises, Martín y Luciana, agradecen a la familia Calder su acompañamiento en tan difícil momento .

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, DENIS ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Su esposo José Luis Paz, sus hijos Cristian, Gabriel, Luisina y Oscar, hijos polít. Luis, Gabriela y Rita part. su fallec. sus restos serán inhum, hoy a las 10 hs. en el cement. Jardín del Sol. SERVICIO CARUSO CIA. ARG. DE SEG.-NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Su hijo político Gabriel Lofiego participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Fuiste una persona encantadora, bondadosa y por sobre todo siempre tenías una gran sonrisa. Nunca faltaban tus ocurrencias que nos hacían reír a todos. Nunca faltaba tu presencia en nuestras vidas y ahora mucho menos nos faltará. Gracias por todo. Sabemos que estás en un lugar lleno de paz en donde vives feliz con el Señor. Su madre Elva Bazán y su hermana Mariela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Gracias por la maravillosa persona que fuiste y por todo lo que nos diste. Su hermano Antonio "Tony" Gola, su cuñada Andrea Waibsnaider, sus sobrinos Fiorella, Luz, Thiago y Leo; su prima Mabel Bazán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Ana Gola, su cuñado Domingo Sonzogni, sobrinos Romina, Franco y Mariano, sobrinos políticos Javier y Carla, sobrinos nietos Maitena, Santino y Francesca participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. No lloren si me aman si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo...Enjuguen su llanto y no lloren mas si me aman. Su tía madrina Antonia y sus hijos Oscar, Daniel, Sandra, María José; Juan Pablo y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. En tu partida al reino celestial dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros corazones con esperanzas del reencuentro perpetuo. Sus sobrinos Miky Gola y Andrea Fernández, sobrinos nietos Bautista y Constantino Gola, Vanina Gola y Mateo Baudano participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Se ruega oraciones en su querida memoria.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Carlos Sonzogni, sus hijos María Sara, Carlos E., Luis y Ricardo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Gladys, Omar, Jorge y Richard Jaimez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a Mariela con todo cariño.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Nataly Clark Gola. Rogamos una oración en su memoria y pronta resignación para su familia.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Personal directivo, docente, de servicio, ex docentes y comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 45 "Pastorcitos de Belén" participan con profundo pesar el fallecimiento de su compañera y ex directora del establecimiento acompañan a sus hijos y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y que brille para ella la luz que no tiene fin. Analía Peralta Rondano y José Peralta participan con profunda tristeza y dolor su partida y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Eternamente en nuestros corazones. Selva y Zoila Sayago; Geraldine Lofiego, Mariano y Simón Farías participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOLA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Gracias por esperarme madrina, gracias por lo especial que fuiste en mi vida, aún espero me visites en mis sueños. Te amo, su ahijada Romina Sonzogni.

MORALES, ANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Blanca R. de Pita, sus hijos Sandra, María, Andrea, Cristian y Sebastián, nietos Gastón, Ignacio y Nicolás participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, RAMONA BONIFACIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Que Dios te conceda el descanso eterno y que a tu alma buena le permita gozar de contemplar el rostro del Padre Celestial. Estela Jerez y familia; Megui Chilio y flia; participan del fallecimiento de su querida vecina. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

TORRES, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. Su madre, hermanos, hijos, sobrinos y demás familiares, agradecen a sus vecinos y compañeros por acompañarnos en tan difícil momentos e invitamos a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BANUERA, MONSERRAT DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Sus hijos: Isolina, Nelly, Leopoldo, Luis y Raúl, y demás familiares part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. de Vuelta de la Barranca. Casa de duelo: San Isidro. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUENA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. El intendente Ariel L. Matarazzo. departamento ejecutivo, empleados y obreros de la Municipalidad de Fernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de la compañera de trabajo y elevan una oración en su memoria.

BUENA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Domingo Groppa, Lucila Tevés e hijos Domingo, Franco y Gustavo, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BUENA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Su esposo Carlos Hugo Belizán, sus hnos. y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cement. de Fernández. Serv. realizado por COCHERÍA NORTE .T. 4219787.

ESPECHE DE HINTERMEISTER, ADELVINA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. Compañeros de trabajo y amigos de la Unidad Fiscal Frías acompañan en el sentimiento a Carlos Exequiel Hintermeister y familia en tan difícil momento por el fallecimiento de su madre, rogando al Altísimo una pronta resignación y consuelo. Frías.

MELEÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. Al personal de su comercio y casa de familia por su lealtad y fidelidad a su querido Carlitos y familiar, los sentimientos son tan cercanos a ellos hacemos llegar nuestros más sentido pésame en este momento de dolor. Lucha y María Elena Morales.

SABAN, RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/18|. Margarita Hallak de Saad, Juan Daniel Saad, participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento de su ahijado Ramiro, participa su ex prof. Esther Hallak y flia..y piden a Dios les de fortaleza a sus padres Ysabel y Hugo sus hnos. y demás fliares.

TOLOZA, PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/18|. Oscar, Durval, Tobías, Julio, Raúl, Ale, Ángel, Santos y Hugo participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero de trabajo, y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

TORRES DE CABRERA, ROMELIA A. (SUKA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Que dios te de todo el amor en el cielo lo que vos diste en la tierra. Tu comadre y amiga Juana Díaz y familia, Nancy Díaz de Jaimes y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TORRES DE CABRERA, ROMELIA. (Suka)(q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida amiga Suka. Rogamos al Señor por el eterno descanso de su alma.

Invitación a Misa

OLIVERA, ELADIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/18|. "Señor ya está ante tus puertas, permitele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Sus primas de Barker, Frías y demás familiares invitan a la misa que se oficiará en parroquia Inmaculada Concepción hoy a las 20 hs, al cumplirse dos meses de su partida. Frías.

PEREYRA, LORENZO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/18|. "Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Sus padres César e Ivana, sus hermanos Fabrizio y Lautaro, sus abuelos Susana y Julio, sus tíos Silvia, César, Javier, Sebastián, Juan Pablo, Andrea y Elizabeth, sus primas Ambar, Luján y Florencia invitan al oficio religioso que se oficiará hoy a las 19.30 en su domicilio (Pje. Giaquino s/Nº Bº 50 Viviendas, Beltrán), con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.