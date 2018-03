Fotos Conmoción por la muerte de Rubén Palavecino, el hijo de Don Sixto

Una trágica noticia enluta a los santiagueños y con mayor pesar a los amantes del folclore. No es para menos. Pasadas las 22 de anoche se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Rubén Palavecino, hijo de Don Sixto, que además supo acompañar a su padre en todos los proyectos en que éste se embarcó. Fuentes cercanas al entorno familiar confirmaron a EL LIBERAL el deceso y de inmediato se sucedieron los mensajes de pesar en las redes sociales. Voceros allegados revelaron que Rubén padecía de diabetes y si bien aún no trascendieron las causas de la muerte, se supo que se habría acostado a dormir y cuando su esposa "Chochi" fue a hablarlo lo encontró ya sin vida, lo cual habría ocurrido anoche alrededor de las 22. La repentina muerte del hijo de Don Sixto sorprendió y causó congoja en el ambiente del folclore y de la sociedad en general. Los saludos y los mensajes de pesar a la familia, comenzaron a invadir rápidamente las redes sociales, donde los santiagueños lamentan la partida de un auténtico defensor de nuestras raíces. Hasta el cierre de la presente edición la familia aún no tenía decidido dónde iban a ser velados sus restos, pero no descartaban la posibilidad de que fuera en una sala velatoria céntrica.