Nicolás Avellaneda venció a Tiro Federal en Mayores

13/03/2018 -

Nicolás Avellaneda sigue con paso firme en la defensa del título de mayores. Anoche venció a Tiro Federal por 86 a 76, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura, que organiza la Capitalina.

El festejo fue doble para el Celeste del barrio Mosconi, ya que en Cadetes se impuso por 63 a 47.

Otro de los partidos relevantes fue el triunfo aplastante de Independiente, campeón defensor de Cadetes, ante Lawn Tennis por 107 a 37.

La Capitalina programó para esta noche los siguientes encuentros: Red Star vs. Lawn Tennis, en Infantiles y Juveniles; Juventud vs. Sportivo Colón, en Infantiles y Juveniles; Quimsa vs. Belgrano Blanco, en Infantiles y Cadetes. Los partidos de Infantiles comenzarán a las 20.15 y los de Juveniles y Cadetes, a las 22.