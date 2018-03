Guillermo pondría al once ideal

Fotos DECISIÓN. Todo parece indicar que Guillermo Barros Schelotto mantendrá la alineación del último partido para ir en busca de la Supercopa.

13/03/2018 -

El plantel de Boca Juniors se entrenó ayer, en horas de la mañana, en el complejo Pedro Pompilio, en un clima de optimismo generalizado tras la emocionante victoria del sábado frente a Tigre.

De no haber ninguna novedad el entrenador Guillermo Barros Schelotto pondrá su once ideal: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitán Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Edwin Cardona.

La presencia de Pablo Perez era una de las incógnitas, debido a que el mediocampista evidenció algunos problemas físicos y no pudo terminar el partido ante el "Matador".

Sin embargo, el jugador se mostró recuperado y con muchas ganas de jugar un nuevo superclásico en su carrera deportiva. Su experiencia y el antecedente del gran partido que tuvo en el triunfo por 2 a 1 ante River en el Monumental, el año pasado, le dan un mayor crédito para estar en el once inicial del xeneize.

Ayer, Barros Schelotto dio la lista de convocados, pero esta vez no incluyó en la nómina a los pibes que venía citando, como Maroni.

A Mendoza irá con un grupo de 20 jugadores: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitán Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Edwin Cardona, Guillermo Sara, Julio Buffarini, Santiago Vergini, Emmanuel Mas, Junior Benítez, Emanuel Reynoso, Ramón Ábila, Cristian Espinoza y Walter Bou.

El plantel regresará al trabajo hoy desde las 10 y luego de almorzar viajará en vuelo chárter rumbo a Mendoza.

El "Chapa" Suñé

Hay futbolistas que quedan en la historia por una jugada, un gol, una atajada, o hasta por una patada. En el caso de Rubén José Suñe, un tiro libre lo marcó, al punto que en la Boca hay una estatua que lo recuerda. Fue el 22 de diciembre de 1976, en la mítica final ante River por el Nacional de ese año. El defensor o volante, según las épocas, clavó un tiro libre en la definición ante River, en la cancha de Racing. "Cuando se acerca esa fecha en cada año me acuerdo de ese gol bárbaro. Y con todo el peso que tuvo", recuerda el ex jugador.

Aunque también dio una anécdota sobre el entrenador de aquel equipo de Boca: Juan Carlos Lorenzo. "Hizo correr la bola que hacía cinco días que estaba practicando este tiro libre. No fue así, no practicamos nunca, cuando estábamos por salir a la cancha, con Perfumo, nos dijo Ithurralde (NdeR: árbitro de aquel partido) que se podía patear sin pedir barrera".

"Justo estaba ahí, cuando vi la pelota y que no había ninguno de River le pegué y me salió bien. Fue el gol más importante de mi carrera porque además hacerle un gol a River y de ese calibre... No todo el mundo tiene la suerte que tuve yo", dijo en Súper Mitre Deportivo.

Aunque opinó: "Esta final es más importante porque Boca lleva un montón de puntos de diferencia".

En recuerdo de ese gol, deslizó sospechas: "No hay imágenes. No salió en ninguna foto, aparezco yo corriendo detrás. No había ningún camarógrafo de los de ese lado, porque a todos los sorprendió. Cuando vino lo del tiro libre fue una sorpresa. Nos dijeron que hubo una foto que la tenía un periodista, que se la dio el padre, y la quemaron. Muy raro...".