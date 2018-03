Sueña con volver a tener una chance en Primera División

13/03/2018 -

"Kichu" jugó en la Primera de Newell’s y Banfield, luego bajó a la B Nacional con Gimnasia de Jujuy y no dudó en bajar al Federal A para ponerse la camiseta de Central Córdoba, pero tiene un objetivo personal claro, más allá de buscar el ascenso con el Ferro. "Vine con un objetivo claro que era el de ascender y nos metimos en la cabeza eso desde el primer día que llegamos. En lo personal, vengo a tratar de seguir creciendo y tengo un sueño que es volver a jugar en Primera. Estoy trabajando para eso", contó.

Díaz ya tiene cuatro goles con Central. "Siempre fui de rematar al arco, de hecho antes fui volante. Siempre tuve llegada y vocación ofensiva pero no era tanto de hacer goles, por suerte se me dio en este torneo y estoy muy contento", dijo al respecto.

Por último, habló del hincha: "Me sorprendió la gente en la cancha. Había venido a enfrentarlo a Central, ahora estando adentro es diferente. El hincha me reconoce muy poco en la calle, pero en la cancha y en las redes sociales me demuestra su afecto".