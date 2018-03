"Tiziano fue en lo primero que pensé"

Fotos RECOMPENSA. El sacrificio de "Kichu" trajo sus frutos: Tiziano está mejor de salud y Central clasificó con su gol.

13/03/2018 -

Cuando un jugador está por jugar un partido importante como el que tuvo Central Córdoba el domingo, muchas veces le cuesta conciliar el sueño. Cristian Díaz fue uno de ellos, aunque no por los nervios lógicos que conllevan buscar los tres puntos para clasificar al Pentagonal final.

Al defensor le pasó algo más complicado de sobrellevar como es tener a su pequeño, y por ahora único, hijo enfermo. Tiziano, de un año y dos meses, llegó a tener 39.5º de fiebre y por eso su papá dejó la concentración, con el aval del cuerpo técnico.

"Kichu" no pudo pegar un ojo hasta las cuatro de la mañana, pero con su niño ya mejor, regresó para desayunar con sus compañeros y meterse de lleno en el partido ante Chaco For Ever. El Ferro lo buscó toda la noche y encontró el anhelado triunfo con un gol de Cristian Díaz, a once minutos del final.

Cristian y su mujer Paula son oriundos de Villa Constitución, una ciudad santafesina ubicada a 55 kilómetros de Rosario. En Santiago están ellos tres solos, sin ningún otro familiar. Y eso tuvo en cuenta el "Sapo" a la hora de otorgarle el permiso a Cristian para dejar la concentración.

"Quizás, si teníamos alguien que nos acompañe, yo no hubiera podido salir y me quedaba en la concentración, obviamente que un poco más preocupado por no poder verlo, pero por suerte se dio todo bien, mi hijo ya está mejor y conseguimos la clasificación", acotó el lateral derecho.

A pesar de la noche complicada que pasó, al jugador no le costó meterse en el partido el domingo. ‘La verdad que no me costó. Sabíamos que nos jugábamos un partido importante y en mi cabeza estaba la clasificación. Cuando me fui, mi hijo ya estaba mejor así que ya estaba metido en el partido", reveló.

Desahogo

Al recordar el gol de la clasificación, "Kichu" lo definió como "un desahogo".

‘Fue un desahogo por cómo se había dado el partido. Lo buscamos de entrada, tuvimos muchas situaciones, pero no quería entrar. Por suerte se dio en el final’, dijo. Y sobre lo que le dijeron sus compañeros en el vestuario, contó: "Me felicitaron por el gol, por cómo había sido. Pero obviamente el triunfo es de todos por la entrega del grupo. Habíamos hecho un partido bárbaro, el partido que habíamos planeado en la semana, así que estamos felices por el triunfo y la clasificación".

A la hora de hablar de los méritos de este Central Córdoba para estar ya dentro del Pentagonal, que otorgará el primer ascenso a la B Nacional, no anduvo con vueltas.

"Creo que este equipo tiene todo: humildad, trabajo, una apuesta a jugar los partidos con mucha intensidad, con mucha llegada por los laterales, por el medio. Por ahí los primeros partidos teníamos más juego, con mayor tenencia de pelota. Ahora también le agregamos la verticalidad, el terminar con transiciones rápidas y eso es muy bueno porque hace que tengamos otra posibilidad", analizó.

Consultado si este equipo ejerce la presión alta que tan de moda está en el fútbol actual, respondió: "Depende el rival, tratamos de ver qué es lo que propone el rival y de ahí presionar arriba o en el medio más que nada, donde se junta mayor gente. Es lo que pide el técnico, mucha intensidad para la presión y después tratar de manejar el balón nosotros. Por momentos se puede hacer, hay momentos del partido donde nos toca sufrir y replegarnos un poquito. Y ahí es donde sacamos las transiciones rápidas que es lo que se vio en los últimos partidos".

"Este grupo entiende el mensaje del cuerpo técnico y trata de adaptarse a lo que nos pide. Por ahí, trabajamos en la semana y tratamos de adaptarnos al rival de turno y eso es muy bueno", completó.

A pesar de que falta una fecha para el final de la segunda fase, es inevitable empezar a pensar en el Pentagonal Final. Y eso es lo que, tal vez inconscientemente, está haciendo "Kichu".

"Ahora se viene lo más lindo, lo que todos buscábamos que es estar en esta instancia donde el margen de error se achica mucho más. Tenemos que estar preparados y concentrados, creo que este equipo está con mucha confianza, con mucha fe y como siempre lo decimos, con humildad y trabajo vamos a lograr lo que tanto queremos", manifestó.

El ex Newell’s, Banfield y Gimnasia y Esgrima de Jujuy no quiere dejar nada librado al azar para conseguir el tan ansiado ascenso a la B Nacional, en el primer intento.

"Son instancias definitorias donde vamos a estar los mejores cinco equipos del torneo. Tendremos dos. o quizás tres, rivales que no conocemos tanto así que vamos a tener que analizarlos y encarar esto de la mejor manera", concluyó.