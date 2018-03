La Ciudad deberá devolver $1000 millones que recibió de más

Fotos EXCESO. La Caba deberá devolver lo girado de más.

13/03/2018 -

Por una demora en la publicación de un decreto, la Capital Federal recibió en los primeros dos meses del año $ 1000 millones extra por coparticipación que la ubicaron al tope del ranking de los más beneficiados con el giro de esos fondos. Las buenas noticias para el distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta tienen un final cercano: en los próximos días la Casa Rosada corregirá ese desvío por decreto, y los porteños deberán devolver los fondos.

A finales del año pasado, 23 provincias suscribieron con el Gobierno un consenso fiscal que incluía un compromiso para reducir impuestos distorsivos y controlar los gastos de las gobernaciones, estableciendo cambios en el reparto de la coparticipación .

Uno de los puntos centrales fue la modificación del decreto 194 del año 2016, que había elevado el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de 1,4% hasta 3,75% de la masa coparticipable. Con el objetivo de compensar la ganancia de la ciudad, se acordó reducir ese coeficiente hasta aproximadamente el 3,3%.

Pero como ese punto no se reglamentó en el primer bimestre del año, el reparto de recursos para la Ciudad no cambió. Por esta razón un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( Iaraf) estimó que la Capital Federal recibió en los primeros dos meses de 2018 unos $1000 millones extra.’Durante dos meses, la Ciudad ha estado recibiendo una coparticipación indebida porque, por consenso, no podía resultar ni beneficiada ni perjudicada’, dijo a LA NACIÓN Nadin Argañaraz, director del Iaraf. ‘Se tenía que corregir el decreto y no se hizo; por ende, está recibiendo un índice más alto del que debería tener’, dijo.