13/03/2018 -

El zaguero de Fiorentina de Italia, Germán Pezzella, se mostró esperanzado en un nuevo llamado por parte del entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, con el que jugó dos amistosos como titular y fue al banco en dos encuentros por Eliminatorias Sudamericanas.

"Trabajo al máximo esperando un llamado. Sé que en la consideración del técnico cuenta la actualidad", dijo Pezzella a TyC Sports.

Pezzella, de 26 años y surgido en River Plate, llegó a Europa con el pase a Betis de España y fue titular en el seleccionado en la gira por Rusia en noviembre pasado y en la derrota frente a Nigeria por 4 a 2.

Por otro lado, Pezzella se refirió a la súbita muerte de hace una semana del capitán de Fiorentina, Davide Astori, quien fue homenajeado en la victoria sobre Benevento por la liga italiana.

"Preparamos el partido como pudimos. Llegar al vestuario y ver la camiseta de Astori todavía colgada fue muy duro. El minuto 13 también fue muy difícil. Esa mañana en Údine no se me va a borrar más. Cuando estás solo se viene a la cabeza el momento en que nos enteramos. No tenía nada, no tenemos un motivo. Son cosas que no se entienden", contó acongojado Pezzella.