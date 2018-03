Fotos El Gobierno envió un camión al Centro de Gestión Vecinal de Villa Balnearia

13/03/2018 -

L A S T E RMA S , R í o Hondo (C) Con el objetivo de reforzar el parque automotor y de ampliar la cobertura de los servicios en Villa Balnearia, el municipio realizó la entrega de un camión volcador 0 kilómetro y herramientas como carretillas y palas para el personal que presta funciones y se desempeña en el Centro de Gestión Vecinal del popular barrio termense. Cabe de s t a c a r que el camión es uno de los cuatro vehículos que hace unos días le entregó el gobierno de la provincia al municipio por disposición del gobernador, Dr. Gerardo Zamora. El acto de entrega estuvo a cargo en representación de la comuna del intendente, Miguel Mukdise quien estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Jorge Mukdise y de Coordinación y Asuntos Institucionales, Raúl Lorenzo. La flamante unidad será de mucha utilidad y prestará los servicios en beneficio de los vecinos de los sectores A, B y C que conforman el ordenamiento urbanístico de Villa Balnearia.