Cómo funcionaba una estructura para mover millones sin dejar rastro

13/03/2018 -

El informe de la Justicia de Suiza refuerza el trabajo de investigación en torno a determinar que las oficinas de Puerto Madero de SGI, la financiera conocida como ‘La Rosadita’, eran la base de operaciones de una estructura pensada para lavar dinero vinculado a Lázaro Báez y para mover cientos de miles de euros y de dólares sin dejar rastros. Así lo reflejó La Nación en su edición online, en un artículo de la periodista Paz Rodríguez Neill, quien agregó que las revelaciones confirman lo que los investigadores creían desde hacía tiempo: Báez estaba al principio y al final de la cadena. Sus cuatro hijos son los únicos beneficiarios de cinco cuentas pertenecientes a tres sociedades constituidas en Panamá -que también los tienen a ellos cuatro como beneficiarios finales- por donde pasó dinero que los investigadores consideran probado que venía de la corrupción. "¿Qué tienen que ver con todo esto Carlos Tévez , Gabriel Heinze y Valneg SRL (sociedad que habría cobrado por partidos benéficos de Lionel Messi y que dirige el empresario Guillermo Marín )? No está claro. Lo que se sabe -y solo pudo conocerse después de que la Corte suiza fallara por liberar la información- es que a una de esas cuentas que hoy se sabe que eran de los Báez, entró dinero desde cuentas a nombre de los futbolistas. En un resumen de cuenta entregado por el banco Lombard Odier, entre 67 movimientos, hay uno con los 550.000 dólares transferidos desde la cuenta de Carlos Alberto Tévez, otro con los 180.000 desde la de Gabriel Iván Heinze y dos desde una cuenta de Mandatos Valneg SRL", indica el artículo. También señala que no era la primera vez que el mundo de fútbol movía dinero dentro de estructuras ligadas a los Báez. A una cuenta a nombre de SGI Argentina SA ya le habían transferido dinero el club español Almería y dos futbolistas argentinos que jugaban en esa institución. Esos fueron todos movimientos chicos; cinco de ellos, de 2500 euros. Recordó que Leonardo Fariña, que declaró como arrepentido en este caso, confesó que SGI ofrecía una alternativa a circular con bolsos llenos de dinero. Sacaba fondos a través de las llamadas cuentas ‘puente’, de los créditos ‘back to back’ y de ‘acercar puntas’ -es decir, interesados en traer o sacar dinero negro-, mediante casas de cambio, sociedades de bolsa y cuevas de la City porteña.